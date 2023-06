Steam vi offre altri sei giochi da provare gratis

Da ora è tempo di nuovi giochi da provare gratuitamente su Steam, più nel dettaglio parliamo di sei titoli pronti da giocare senza spendere un euro.

La notizia arriva a pochi giorni di distanza da un'altra serie di giochi gratis che vi avevamo segnalato su queste stesse pagine.

Senza contare che, nel mentre, continuano i regali anche da parte di Netflix, che offre nuovi videogiochi gratis compresi nell'abbonamento al gigante dello streaming.

Il primo è Ashes to Ashes (scaricabile qui) un'avventura dalle tinte western ricca di azione e proiettili, seguito da Death Roads Tournament Prologue (lo trovate qui), un racing game davvero molto particolare.

A seguire segnaliamo l'altro racing game Street Sense 2, giocabile qui, seguito dal prologo dell'avventura survival Grand Emprise (lo trovate qui) e dall'action in prima persona Their Land (qui).

Ultimo della nostra sestina è il gestionale Bunker Builder Simulator Prologue, che potete provare con mano a questo indirizzo.

Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Avvia Gioco" dei rispettivi titoli, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

I giochi in questione non dovrebbero avere una scadenza, ragion per cui sarà possibile mettervi mano gratuitamente per tutto il tempo che desiderate.

Restando in argomento, Xbox ha rivelato i primi giochi che saranno resi disponibili a giugno su Game Pass.

Ma non è tutto: anche Games With Gold ha rilasciato la sua prima chicca del mese, davvero da non lasciarsi sfuggire.

