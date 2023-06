Netflix vi regala, da oggi, un'ottimo picchiaduro gratis

Netflix non si è mai fermata per quanto riguarda la sua proposta di giochi gratis da consegnare a cadenza regolare ai suoi abbonati, visto che ora si aggiunge un'ottimo picchiaduro.

In maniera simile a servizi come Xbox Game Pass (a cui potete iscrivervi anche su Amazon) il gigante dello streaming sembra volere divertire la sua utenza con novità di vario genere.

Giusto lo scorso mese Netflix aveva dato ai suoi abbonati altri quattro videogiochi gratis, con l'obiettivo di tenere sempre vicini i propri fan.

Magari non saranno il piano principale del portale di streaming, visto che per ora non stanno andando benissimo, ma viene comunque portato avanti.

Tanto che gli abbonati a Netflix potranno giocare gratis a Samurai Shodown.

L'ottimo reboot della serie del 2021, già uscito ovviamente su console e PC, arriva quindi anche per tutti gli abbonati a Netflix.

Samurai Shodown è una serie di giochi di combattimento all'arma bianca che ha goduto di successo internazionale sin dalla sua prima uscita, nel 1993. La storia è ambientata un anno prima del primo capitolo, in cui guerrieri e combattenti provenienti da diversi contesti, ognuno con il proprio obiettivo, stanno per scontrarsi affinché i loro destini si compiano.

Per poter giocare al titolo avrete bisogno di un abbonamento attivo a Netflix, e potrete scaricare il gioco a questo indirizzo.

E sarà ancora più interessante vedere il primo videogioco originale di Netflix, che con il tempo sta creando alle sue spalle un team notevole.

Nel quale ci sono figure che hanno contribuito al successo di God of War, guidate da un altro veterano dell'industria ovvero uno dei creatori di Halo.

E se siete in vena di picchiaduro in generale c'è sempre Street Fighter 6, che dopo il lancio da record ora si aggiorna con i primi contenuti a pagamento.