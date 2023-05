Steam vi fa provare altri 6 giochi gratis

Senza troppi complimenti è tempo di nuovi giochi da provare gratuitamente su Steam, più nel dettaglio sei titoli pronti da testare senza spendere un singolo euro.

La notizia arriva a ridosso di un'altra serie di giochi gratis che abbiamo segnalato per voi pochi giorni fa, su queste stesse pagine.

Senza contare anche che su Steam è ufficialmente disponibile un nuovo gioco gratis riscattabile senza costi aggiuntivi, ma la promozione è valida per poche ore.

Il primo è Legendary Hoplite, un gioco che unisce i generi Tower Defense e Action RPG (lo trovate qui), giocabile in prova gratuita, seguito da Cards & Tankards, il primo gioco social di carte collezionabili disponibile per PC e VR (giocabile qui).

A seguire troviamo Strategic Mind, un gioco di strategia a turni basato sulla storia e ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, il cui prologo è disponibile qui. Segnaliamo poi Butterflies, videogioco sullo skating e sui graffiti, giocabile a questo link.

Infine, troviamo Idle Heros (che potete provare con mano qui) e Regenesis (lo trovate qui).

Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Avvia Gioco" dei rispettivi titoli, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

I giochi in questione non dovrebbero avere una scadenza, ragion per cui sarà possibile mettervi mano gratuitamente per tutto il tempo che desiderate.

Restando in tema, Xbox ha presentato i primi giochi che saranno resi disponibili a giugno su Game Pass.

Ma non solo: anche Games With Gold ha sparato la sua prima, nuova cartuccia del mese, davvero da non perdere.

Infine, gli ultimi sconti settimanali di maggio sono ufficialmente disponibili su Xbox Store: scopriamo insieme i migliori giochi in offerta.

