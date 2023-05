Games With Gold, il primo gioco gratis Xbox di giugno è già disponibile

Con qualche ora in anticipo rispetto al previsto, Games With Gold ha già reso disponibile il primo gioco gratis Xbox per il mese di giugno: significa che tutti gli utenti iscritti ad uno dei servizi in abbonamento potranno già scaricarlo senza costi aggiuntivi.

Ricordiamo che la promozione è uno dei tanti vantaggi riservati esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) o Live Gold e consente ogni mese di riscattare nuovi giochi gratuiti, che resteranno vostri per sempre — a patto di continuare a essere iscritti ai relativi abbonamenti.

I nuovi giochi gratuiti del mese sono stati annunciati proprio nelle scorse ore e, a sorpresa, il primo omaggio è già stato reso disponibile: si tratta di Adios, un gioco cinematografico in prima persona in cui affronterete le conseguenze di aver fatto "un patto col diavolo", pentendovene amaramente.

In questa avventura sarete infatti un allevatore di maiali che, stanco di usare i suoi animali per disfarti di corpi per conto della mafia, cercherà di tirarsi fuori dal giro: una scelta decisamente non semplice da portare a termine.

Un'esperienza dunque particolarmente interessante, inizialmente prevista per il rilascio gratuito dall'1 giugno ma che potrete già iniziare a riscattare gratuitamente da adesso.

Anche se la sezione ufficiale dedicata a Games With Gold non è stata ancora ufficialmente aggiornata, potrete riscattare gratuitamente Adios direttamente dal vostro browser web: non dovete fare altro che accedere alla pagina ufficiale al seguente indirizzo, effettuare il login con il vostro account e seguire le semplici istruzioni per aggiungere il titolo al vostro account e scaricarlo.

Cogliamo l'occasione per segnalarvi che nelle scorse ore sono stati già annunciati anche i giochi gratis in arrivo su Xbox Game Pass nella prima metà di giugno 2023: ecco la lista completa.

Inoltre, Xbox ha anche annunciato che dal 15 giugno dovremo necessariamente dire addio a ben 6 titoli gratuiti: il nostro consiglio, come sempre, è di provarli finché siete ancora in tempo.