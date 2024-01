Starfield avrebbe un riferimento nascosto a Resident Evil

Starfield è disponibile da diversi mesi, ma a quanto pare i fan continuano a scovare chicche e curiosità sul gioco.

Il titolo, giocabile anche su Series S, è infatti riuscito a ritagliarsi la sua fetta di appassionati.

Del resto, qualcuno stava per includere la mod Skyrim Together in Starfield, ma ha poi gettato la spugna.

Ora, dopo che un altro fan ha deciso di aggiungere nel gioco i mech pilotabili, sembra proprio che qualcun altro abbia invece avvistato un riferimento alla saga horror di Resident Evil.

Come riportato anche da DualShockers, infatti, un giocatore di Starfield si è imbattuto in un oggetto che sembra essere molto simile al T-Virus, ossia il patogeno creato dalla Umbrella Pharmaceuticals che ha portato a un'epidemia di zombie nel franchise di Resident Evil.

L'utente di Reddit DeathBySnuSnu999 ha pubblicato un'immagine dell'oggetto scoperto, affiancato al T-Virus della serie Resident Evil.

L'utente ha chiesto se qualcun altro avesse notato le somiglianze, dicendo che i due sembrano "terribilmente simili".

Dato che Resident Evil è uno dei franchise più popolari di tutti i tempi, non ci stupiremmo se Bethesda avesse optato per un accenno sfacciato.

Dopotutto, lo studio è ben noto per aver inserito una pletora di Easter Egg e riferimenti nei suoi giochi.

Alcuni fan si sono mostrati pietrificati dall'idea di come potrebbe essere un crossover Resident Evil x Starfield, con un altro utente che ha detto: «Zombi spaziali, Licker e Ryrant, oh mio Dio».

Sfortunatamente, questo oggetto di Starfield è fine a sé stesso, perché di certo non darà il via a un'epidemia spaziale di zombie in tempi brevi. In particolare, si chiama Hookah Canister e, sebbene abbia una notevole somiglianza con il T-Virus, non serve a un granché.

Del resto, staremo a vedere se nel prossimo e ricco aggiornamento, il gioco Bethesda beneficerà di contenuti all'altezza.

Vero anche che proprio Starfield è riuscito a portarsi a casa qualcosa ai Steam Awards 2023, dopo essere stato snobbato praticamente ovunque e da chiunque dopo la sua uscita.

Ricordiamo infatti che l'epopea di Bethesda pubblicata in esclusiva su piattaforme Xbox ha avuto una sola nomination ai The Game Awards 2023.