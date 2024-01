Steam Awards 2023, Baldur's Gate 3 è il Gioco dell'Anno: ecco tutti i vincitori

Poche ore fa si sono concluse ufficialmente le votazioni per gli Steam Awards 2023, la consueta celebrazione di fine anno che incarica la community di giocatori PC di scegliere i migliori titoli disponibili sullo store di casa Valve.

I giocatori hanno potuto scegliere i loro videogiochi preferiti per 11 diverse categorie, tra le quali non poteva mancare naturalmente il Gioco dell'Anno: con pochissime sorprese, considerando il trionfo ai precedenti TGA, anche il GOTY 2023 di Steam si è rivelato essere Baldur's Gate 3.

Advertisement

Il capolavoro di Larian Studios ha saputo battere la concorrenza di titoli come Resident Evil 4 e Hogwarts Legacy: un gioco che, seppur rilasciato anche su console, è stato progettato per sfruttare pienamente le capacità di gameplay dei PC.

Di seguito vi sveleremo tutti i vincitori nelle diverse categorie, ma vi anticipiamo fin da subito che ci saranno alcune sorprese:

Steam Awards 2023: tutti i vincitori

Premio Gioco dell'Anno

EA Sports FC 24

Baldur's Gate 3

Resident Evil 4

Lethal Company

Hogwarts Legacy

Premio Gioco VR dell'Anno

Gorilla Tag

I Expect You To Die 3: Cog in the Machine

Ghosts of Tabor

Labyrinthine

F1 23

Premio Atto d'amore

Deep Rock Galactic

Red Dead Redemption 2

Apex Legends

Dota 2

Rust

Premio Miglior gioco su Steam Deck

Dredge

Diablo IV

Brotato

The Outlast Trials

Hogwarts Legacy

Premio Meglio in compagnia

Sunkenland

Party Animals

Lethal Company

Warhammer 40,000: Darktide

Sons of the Forest

Premio Miglior stile grafico

Atomic Heart

Cocoon

High on Life

Darkest Dungeon II

Inward

Premio Gameplay più innovativo

Your Only Move is Hustle

Starfield

Contraband Police

Shadows of Doubt

Remnant II

Premio Miglior gioco in cui fai pena

Lords of the Fallen

EA Sports FC 24

Sifu

Overwatch 2

Street Fighter 6

Premio Miglior colonna sonora

The Last of Us Part I

Pizza Tower

Chants of Sennaar

Persona 5 Tactica

Hi-Fi Rush

Premio Miglior gioco dalla trama profonda

Baldur's Gate 3

Resident Evil 4

Love is All Around

Lies of P

Star Wars Jedi: Survivor

Premio Meritato relax

Coral Island

Train Sim World 4

Cities Skylines II

Potion Craft

Dave the Diver

Baldur's Gate 3 è riuscito dunque a portarsi a casa anche il premio per la trama più profonda: i giocatori su PC sono rimasti conquistati dalle vicende narrate, oltre che dalla profondità dei dialoghi e delle scelte possibili.

Come anticipavamo in precedenza, c'è tuttavia qualche sorpresa che lascia pensare a voti "di protesta" o comunque decisamente poco seri: impossibile non notare infatti il premio "Atto d'amore" assegnato a Red Dead Redemption 2.

Non perché Red Dead Redemption 2 non meriti premi — anzi, ben più di uno a parere di chi vi scrive — ma perché il riconoscimento in questione dovrebbe essere assegnato a quei giochi che sono stati supportati a lungo e nel corso del tempo dagli sviluppatori. E il secondo open world western (che trovate su Amazon) non riceve grossi aggiornamenti ufficiali praticamente dal 2020.

Impossibile non notare anche il premio per il gameplay più innovativo assegnato a Starfield: un riconoscimento che si scontra non poco con le tantissime recensioni negative assegnate dagli utenti proprio su Steam, dove vengono sottolineate mancanza d'innovazione e svariati problemi.

Insomma, non è chiaro se la maggior parte dei giocatori abbia veramente pensato che fossero premi appropriati o se sia trattato di votazioni "troll" che alla fine hanno avuto la meglio, ma la community ha assegnato i suoi premi. Che siate d'accordo oppure no.

Non ci resta che darvi appuntamento al prossimo anno per i prossimi Steam Awards, con l'augurio di vedere un 2024 ricco di grandi uscite videoludiche.