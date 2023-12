Starfield, arriva il multiplayer dei fan? No, perché il gioco è «spazzatura»

Starfield è disponibile da diverse settimane, e c'è chi il gioco proprio non lo ha apprezzato.

Il titolo in questione è infatti riuscito a ritagliarsi la sua fetta di appassionati, ma anche di seri detrattori.

Del resto, dopo le poche nomination ai The Game Awards 2023, Starfield non ha superato nemmeno il primo turno dei voti del Player's Voice.

Ora, però, come riportato anche da The Gamer, qualcuno stava per includere la mod Skyrim Together - che vi permette di esplorare le ambientazioni del fantasy Bethesda con i vostri amici - in Starfield, ma ha gettato la spugna.

«Questo gioco è una fo**uta spazzatura», ha dichiarato uno degli sviluppatori sul server Discord dedicato a Skyrim Together.

«Me ne sono reso conto solo dopo aver iniziato a giocare a questo dannato titolo, una settimana dopo il lancio. Il gioco è noioso, insipido e la principale attrattiva dei giochi Bethesda, l'esplorazione in un mondo vivo e fatto a mano, era completamente scomparsa».

«Comunque, molti lo sanno già, la maggior parte delle persone è d'accordo. Non c'è bisogno di ripetere ulteriormente il punto, basta leggere una qualsiasi delle decine di recensioni online. Detto questo, non continuerò lo sviluppo di Starfield Together. Non ho intenzione di mettere il mio cuore e la mia anima in una mod per un gioco così mediocre».

Se siete fan di Starfield, però, c'è un lato positivo: prima di interrompere il porting, il 70% di Skyrim Together in Starfield non è andato perduto.

«L'ho reso open source nel caso in cui qualcuno voglia finirlo di sviluppare». Staremo a vedere se qualcuno si prenderà l'onere di portare a termine il lavoro.

Restando in tema, le recensioni negative di Starfield stanno aumentando così tanto che Bethesda ha deciso di rispondere personalmente ad alcune di queste.

Del resto, ricordiamo anche che l'epopea di Bethesda pubblicata in esclusiva su piattaforme Xbox ha avuto una sola nomination ai The Game Awards 2023.