Starfield migliorerà: Bethesda annuncia l'update "più grande di sempre"

Il 2024 potrebbe essere l'anno del riscatto di Starfield, il kolossal di Xbox e Bethesda che non ha raggiunto le aspettative del pubblico, con un aggiornamento massiccio che migliorerà notevolmente il gioco.

Lanciato anche all'interno del catalogo di giochi gratis di Xbox Game Pass (oltre che singolarmente sugli store come Amazon), Starfield è stato sicuramente molto apprezzato ed amato dai fan, ma non è riuscito a fare realmente breccia come ci saremmo aspettati da una produzione così importante.

L'assenza ai The Game Awards 2023 è stato senz'altro un brutto colpo, tanto che Starfield non è stato votato nemmeno nella categoria Player's Voice, ovvero la classica "selezione del pubblico".

Ma Bethesda aveva promesso che Starfield sarebbe presto migliorato, con l'obiettivo di rendere giustizia alle promesse fatte ai fan e creare un'esperienza di gioco migliore in tutto e per tutto.

E la promessa potrebbe essere mantenuta presto perché la prossima settimana arriverà "l'aggiornamento più grande di sempre".

Questo è quello che ha detto Bethesda, almeno, in una comunicazione di poche ore fa:

L'update sarà disponibile dal 17 gennaio prossimo, al momento ancora in Steam Beta, con oltre 100 correzioni e miglioramenti, con una data di rilascio prevista per tutti i giocatori due settimane dopo.

Questo aggiornamento contiene una moltitudine di correzioni alle missioni, come i problemi di Eye of the Storm, come l'impossibilità di attraccare con l'Eredità o il mancato avvio del trasferimento dei dati e la mancata visualizzazione dei templi in Into the Unknown.

L'aggiornamento apporterà miglioramenti alla stabilità e numerosi miglioramenti grafici che vanno dal supporto aggiuntivo al widescreen per le texture, illuminazione e ombre migliorate.

Altre correzioni e miglioramenti includono la geometria del disco solare, le ombre degli anelli planetari, la ricomparsa di oggetti demoliti dai bulldozer quando si ritorna a un avamposto, i portelli delle navi contrassegnati come inaccessibili e un'altra correzione per gli asteroidi che seguono le navi.

Forse i tempi delle critiche saranno lontani, o almeno lo speriamo, così Bethesda non dovrà più affrontare i fan inferociti in futuro.