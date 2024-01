Starfield, arrivano i mech pilotabili (grazie ai fan)

Starfield è disponibile da diversi mesi, e c'è chi il gioco l'ha seriamente migliorato grazie alle mod non ufficiali.

Il titolo in questione, recuperabile anche su Series S (che trovate ), è infatti riuscito a ritagliarsi la sua fetta di appassionati, specie i modder.

Del resto, qualcuno stava per includere la mod Skyrim Together in Starfield, ma ha poi gettato la spugna.

Ora, come riportato anche da Destructoid, l'utente Korodic sta cercando di inserire in Starfield qualcosa che Bethesda non ha ancora deciso di aggiungere, ossia i mech pilotabili.

Sì, stiamo parlando della possibilità di controllare mech di grandi dimensioni. Il video poco sopra mostra l'attuale work-in-progress, in cui il giocatore può pilotare una di queste enormi macchine, invece di essere modelli stazionari, come previsto dallo sviluppatore.

Al momento non sembra esserci una data di uscita per la mod, ma vale la pena tenerla d'occhio

Naturalmente, la storia dietro agli aggiornamenti di Starfield non è ancora finita: Bethesda ha in programma di portare nuovi elementi ufficiali al suo "Skyrim nello spazio".

Un recente update di fine anno sul sito ufficiale dello sviluppatore americano suggerisce che il 2024 sarà l'anno di Starfield.

Staremo a vedere quindi se le promesse di Todd Howard vedranno finalmente soddisfatte, dopo un'attesa fin troppo lunga e che inizia a essere seriamente frustrante per molti possessori di console Xbox e non solo.

Del resto, le recensioni negative di Starfield stanno aumentando così tanto che Bethesda ha deciso di rispondere personalmente ad alcune di queste.

Vero anche che proprio Starfield è riuscito a portarsi a casa qualcosa ai Steam Awards 2023, dopo essere stato snobbato praticamente ovunque e da chiunque dopo la sua uscita.

Ricordiamo infatti che l'epopea di Bethesda pubblicata in esclusiva su piattaforme Xbox ha avuto una sola nomination ai The Game Awards 2023.