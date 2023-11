Starfield ha una sola nomination ai The Game Awards 2023, e difficilmente vincerà

Starfield non è riuscito a convincere i giurati dei The Game Awards 2023, visto che il titolo di Bethesda e Xbox ha ricevuto una sola nomination e, per quelli che sono i suoi avversari, probabilmente non la vincerà neanche a patto di ribaltamenti a sorpresa.

L'epopea spaziale di Bethesda, che potete recuperare su Amazon, ha fatto il suo debutto dopo una lunghissima attesa generando molte discussioni ma, nel bene e nel male, rappresenta comunque una delle più grandi uscite di Xbox degli ultimi anni.

Dopo il lancio, però, sembra che il pubblico continui a non gradire Starfield, tanto che su Steam il suo gradimento è arrivato ad un minimo storico, inimmaginabile durante i giorni del lancio.

I The Game Awards 2023 potevano essere l'occasione di un rilancio per il titolo. Anche senza concorrere per forza al titolo di Game of the Year, Starfield poteva comunque guadagnarsi qualche premio in altre categorie.

Beh, difficilmente lo farà.

Come potete vedere dalla lista delle nomination dei The Game Awards 2023, che abbiamo pubblicato poche ore fa, Starfield ha ricevuto una sola candidatura come "Best RPG".

Un premio di cui potenzialmente andare molto fieri, se non fosse per i candidati che potrebbero rendere l'impresa per Bethesda e Xbox molto difficile.

Ecco infatti i candidati a miglior gioco di ruolo per i The Game Awards 2023:

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Final Fantasy XVI (Square Enix)

Lies of P (Round8 Studio/Neowiz Games)

Sea of Stars (Sabotage Studio)

Starfield (Bethesda Game Studios/Bethesda Softworks)

Oltre all'ingombrante Final Fantasy XVI ci sono gli apprezzati Sea of Stars e Lies of P. Ma, soprattutto, il vero contendente della categoria, probabile vincitore, Baldur's Gate 3.

Difficile che Starfield possa davvero competere con tutti questi nomi in gara, soprattutto con il titolo di Larian che ha già dimostrato di poter fare incetta di premi durante i recenti Golden Joystick Awards 2023.

Vedremo se la nostra previsione sarà smentita il 7 dicembre 2023, quando finalmente sapremo tutti i nomi dei vincitori dei The Game Awards 2023.