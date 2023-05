Star Wars Jedi Survivor si può pure "rompere", a quanto pare

Star Wars Jedi Survivor ci riporta indietro al passato dei videogiochi, quando i videogiochi si potevano rompere perché era impossibile avanzare.

Difficile immaginare che una produzione moderna come quella di Respawn Entertainmnent, che trovate su Amazon, possa ritrovarsi in una situazione del genere.

Advertisement

Nemmeno che sparissero i bonus preordine per alcuni giocatori, ma Star Wars Jedi Survivor ci ha abituati anche a questo.

Insieme ad un bug noto che impedisce di ottenere i punti esperienza necessari all'avanzamento del personaggio, se non altro il titolo avverte quando è il caso di ricaricare in vecchio salvataggio.

Una cosa decisamente old-school quella che riporta Gamespot, che anche nei videogiochi del passato non era così frequente.

Oggi i videogiochi sono progettati per non "rompersi" in un modo o nell'altro, e danno al giocatore la possibilità di uscire quasi sempre da una situazione compromettente.

Non è il caso di Star Wars Jedi Survivor, che avverte i giocatori quando qualcosa non va.

Nella clip che trovate qui sopra, il giocatore è riuscito ad arrivare in una posizione della mappa senza un equipaggiamento necessario.

Questo avrebbe realmente rotto l'avanzamento del gioco, creando ulteriori problemi al giocatore in futuro senza possibilità di porre rimedio.

Così, in quello che è effettivamente quasi un unicum, è lo stesso titolo ad avvertire tramite un prompt, dando la possibilità di scegliere se ricaricare un vecchio salvataggio oppure proseguire, ma rischiando di rovinare definitivamente l'esperienza.

Queste sono cose che, tendenzialmente, non dovrebbero accadere. Se non altro c'è l'accortezza da parte del team di sviluppo di rendere i giocatori consapevoli. Così come di chiedere scusa per gli errori quando necessario, come accaduto di recente per lo stato del gioco su PC.

Forse era davvero il caso di rinviare il titolo, come Respawn Entertainment avrebbe voluto fare stando ad alcune indiscrezioni.