Star Wars Jedi Survivor avrebbe potuto essere rinviato ancora, ma Respawn ha rifiutato

Il lancio di Star Wars Jedi Survivor era particolarmente atteso dai fan della saga: seppur si sia rivelato un ottimo titolo, non sono però mancati i problemi di ottimizzazione — specialmente su PC — che hanno fatto subito pensare a uno sviluppo più controverso del previsto.

L'ultima avventura di Cal Kestis (che trovate su Amazon) si è infatti rivelata divertente e ben realizzata, ma richiede ai giocatori di chiudere più di un occhio su qualche evidente limite in termini di performance tecniche.

Una situazione sorprendente soprattutto alla luce del precedente rinvio: la decisione di non farlo uscire in tempo per la fine dell'anno fiscale era infatti voluta a garantire il miglior prodotto possibile, a prescindere dalle tempistiche utili al publisher per i suoi report finanziari.

E mentre Respawn è stata costretta ad ammettere le numerose problematiche, provando a risolverle gradualmente con nuovi aggiornamenti, una precedente intervista con il director svela un dettaglio molto interessante: Star Wars Jedi Survivor avrebbe potuto essere rinviato nuovamente, se solo il team di sviluppo avesse voluto.

ComicBook segnala infatti un'intervista rilasciata da Stig Asmussen lo scorso primo marzo, in cui il director ammette che sono stati proprio lui e il team di Respawn a stabilire di rinviare il gioco per sole sei settimane rispetto al lancio prestabilito.

Asmussen aveva anche ammesso che EA non aveva fatto alcuna obiezione al riguardo ed era addirittura aperta anche a un rinvio più longevo, ma Respawn ha rifiutato sentendosi sicura di poter completare tutto il necessario in sole sei settimane.

È probabile insomma che gli sviluppatori fossero davvero convinti di riuscire a sistemare la maggior parte dei problemi in poche settimane, ma resta sorprendente che non sia stato chiesto ulteriore tempo per la rifinitura generale, considerando che Electronic Arts non avrebbe fatto alcuna pressione per rispettare le precedenti finestre di lancio.

Resta comunque il fatto che, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, Star Wars Jedi Survivor riesce a migliorare tutto ciò che di buono aveva fatto il suo predecessore.

Tuttavia, i numerosi limiti tecnici — uniti ai bug scoperti dagli utenti e a un pessimo lancio su PC — non possono che far domandare alla community se non fosse stato meglio rimandare ulteriormente l'uscita di qualche altra settimana. Anche solo per evitare ogni polemica al riguardo.