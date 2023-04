Star Wars Jedi Survivor è un disastro su PC, Respawn: «non c'è un'unica soluzione»

Star Wars Jedi Survivor ha fatto finalmente il suo esordio ma, come accade fin troppo spesso, una delle versioni del gioco ha problemi importanti.

Quella PC che, diversamente da quella console, sta facendo riscontrare problemi.

Il titolo aveva già fatto parlare di sé dal punto di vista tecnico, perché è attualmente uno dei videogiochi più pesanti su console.

E pensare che i requisiti PC avevano fatto pensare ad un titolo tecnicamente all'avanguardia. Lo è, in effetti, ma al prezzo di una scarsa ottimizzazione.

Questo è ciò di cui parla il team di sviluppo, Respawn Entertainment, che tramite i canali di Electronic Arts ha dato aggiornamenti riguardo lo stato di Star Wars Jedi Survivor su PC.

I cui problemi non possono essere risolti con una singola soluzione, per ora.

A note from the Jedi Team on the PC version of Star Wars Jedi: Survivor pic.twitter.com/C3bp78VICr — EA Star Wars (@EAStarWars) April 28, 2023

«Siamo consapevoli che Star Wars Jedi: Survivor non sta performando secondo i nostri standard per una percentuale dei nostri giocatori PC», esordisce Respawn.

Il problema a cui si riferisce è relativo al fatto che, anche con delle configurazioni decisamente elevate, gli utenti si ritrovano con dei conflitti relativi a Windows. La versione 11 del sistema operativo va infatti in conflitto qualora si usino degli hardware pensati per questo sistema operativo, ma su Windows 10.

Così come per i problemi relativi, in generale, alle performance non soddisfacenti su PC anche molto performanti.

Mentre Respawn non ha ancora la soluzione pronta dichiara che... non c'è una singola soluzione:

«Sebbene non esista un'unica soluzione completa per le prestazioni del PC, il team ha lavorato su correzioni che riteniamo miglioreranno le prestazioni in una vasta gamma di configurazioni.»

La promessa è quella di lavorare alla versione, ovviamente, mentre il team di sviluppo ringrazia come di consueto in questi casi il pubblico per la pazienza.

Chissà se, con la vociferata prima idea del gioco, questi problemi sarebbero potuti essere evitati. Intanto, per chi fosse interessato, vi ricordiamo che la nostra recensione è già online.