Star Wars Jedi Survivor, bug rende impossibile recuperare XP

Star Wars Jedi Survivor, nuovo episodio della saga videoludica canonica nell’universo di Guerre Stellari, sta creando non pochi problemi all'utenza PC.

Sappiamo che questo nuovo capitolo (lo trovate su Amazon a ottimo prezzo) non gira al momento al meglio su personal computer.

Vero anche che nella nostra recensione lo abbiamo elogiato, spiegandovi che si tratta di un gioco migliore del capostipite, più ambizioso, elaborato e articolato, di più ampio respiro e in grado di far compiere un passo in avanti al franchise.

Ora, però, come riportato anche da TheGamer, sembra proprio che un bug stia creando qualche grattacapo ad alcuni giocatori.

Attenzione: da ora seguono piccoli spoiler sul gioco. Proseguite a vostro rischio.

Star Wars Jedi Survivor ha un tipo di nemico chiamato Mogu. Si tratta essenzialmente di grossi troll che si nascondono tra le rovine abbandonate.

Sono abbastanza fastidiosi da combattere, ma alcuni giocatori riferiscono che colpiscono così forte che il recupero XP viene annientato del tutto quando si muore, il che significa che non è possibile ottenerlo.

Come in un Dark Souls qualsiasi, quindi, se si muore si perde tutta l'esperienza accumulata non spesa. Per recuperarla, è necessario trovare il punto in cui si è morti e colpire il nemico che ci ha ucciso con un singolo attacco o trovare un indicatore d'oro luminoso.

Il problema con il Mogu è che, quando vi uccide, c'è un bug che può rendere irraggiungibile l'indicatore.

Un utente Reddit, tale "brentparz", ha condiviso un'immagine della sua mappa che mostrava che l'XP era stata spostata tre metri sotto terra, chiaramente non una cosa intenzionale.

L'esperienza serve per acquistare punti abilità, quindi perdere un numero di XP accumulata in modo permanente può essere un grave danno. Questo bug non sembra essere un caso isolato, dato che molti altri hanno segnalato lo stesso problema.

L'inconveniente è stato evidenziato anche su Game FAQs da tale "Mannzis": «Ho combattuto contro un tipo simile a un troll su un ponte e sono morto. Quando sono tornato, non aveva i miei XP, c'era una X sul ponte, ma non sono riuscito a prenderla. Qualcuno sa cosa è successo? Come posso recuperare i miei punti XP?».

Un altro utente, "Hikari1231", ha risposto: «È successo anche a me - l'XP era su un punto casuale nelle vicinanze invece che sul nemico». Il bug è quindi piuttosto comune, ragion per cui - in attesa di una patch - fate molta attenzione quando combattete contro un Mogu.

Restando in tema, Star Wars Jedi Survivor sta creando molti problemi agli utenti PC, mentre Respawn è al lavoro ma ammette già che non c'è una singola soluzione valida.

Del resto, il lancio non è stato proprio dei migliori, con il gioco bersagliato dal consueto review bombing.