Star Wars Jedi Survivor, ora stanno sparendo i bonus pre-ordine

Star Wars Jedi Survivor si è dovuto barcamenare tra diversi problemi durante il lancio, e ora sono scomparsi anche i bonus dei pre-ordini dei giocatori.

Quei benefit che spettano a chi aveva preordinato la copia del gioco, anche su Amazon per intenderci, e che alcuni si sono visti scappare tra le mani.

Problema che si aggiunge al bug già noto che impedisce ai giocatori di recuperare i preziosi punti esperienza accumulati durante l'avventura.

Oltre ai vari problemi che stanno funestando in particolare la versione PC, per cui Respawn Entertainment ha addirittura chiesto scusa.

Sembra che un certo bug stia facendo perdere ai giocatori i loro oggetti bonus pre-ordinati. Secondo le testimonianze dei giocatori (molte delle quali su Reddit) gli oggetti bonus continuano ad apparire e scomparire.

A volte appaiono e scompaiono dopo un riavvio del PC, a volte senza una tempistica precisa. I giocatori che hanno avuto questo problema hanno contattato EA, ma senza una grande risposta finora.

C'è voluto qualche giorno perché Electronic Arts ammettesse di essere a conoscenza del problema, rispondendo alla community dal forum ufficiale:

«I team sono a conoscenza delle segnalazioni e stanno indagando sul problema. Se abbiamo aggiornamenti, speriamo di poterli condividere con te il prima possibile. Nel frattempo, ti consigliamo di provare a riparare i file di gioco per vedere se questo ripristina l'accesso agli oggetti bonus per te, oppure assicurati che i DLC siano installati correttamente.»

Speriamo che tutti questi problemi spariscano presto, così che i fan possano iniziare a godere di Star Wars Jedi Survivor nel migliore dei modi.

Forse il titolo sarebbe dovuto essere rinviato ancora un po', come pare fosse nei piani iniziali, così da non dover incappare in questi problemi.

Mentre il prossimo progetto di Respawn Entertainment non dovrà di certo ritrovarsi altrettanti problemi, visto che già sono a lavoro su un nuovo videogioco.