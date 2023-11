SSD esterno Western Digital per console a un prezzo BOMBA: -47%!

Il Black Friday 2023 è ufficialmente in corso e stiamo mettendo in evidenza le offerte più allettanti in tempo reale.

Tra le tante promozioni attualmente in corso, vi segnaliamo anche quella su WD_BLACK D30, un SSD esterno perfetto da usare per salvare i giochi delle vostre Xbox Series X|S e PS5.

WD_BLACK D30, chi dovrebbe acquistarlo?

Con WD_BLACK D30 parliamo di un SSD alte prestazioni, che potete acquistare in tagli che arrivano anche a diversi TB. A contraddistinguerlo è la velocità, che arriva fino a 900 MB/s, in maniera tale da ridurre all'osso le schermate di caricamento. Il prezzo originale era di 109,99€, ma in occasione del Black Friday è in offerta a soli 57,78€. Questo significa che potrai risparmiare ben il 47% sul prezzo originale.

Si tratta di un'ottima soluzione per i possessori di console, dal momento che il taglio da 500 GB, molto economico, permette di archiviare un buon numero di giochi. E anche il suo design, particolarmente sobrio, farà un'ottima figura sulla vostra scrivania da gioco.

La compatibilità con le ultime console di gioco, Xbox Series X|S e PlayStation 5, ne fa un dispositivo versatile e all'avanguardia.

Vi invitiamo anche a visitare la pagina Amazon dedicata per ulteriori dettagli e per approfittare dell'offerta. Tuttavia, consigliamo di fare presto, poiché le scorte potrebbero esaurirsi velocemente.

Questa promozione è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo del rivenditore online Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi ridotti, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.

Vedi l'offerta su Amazon