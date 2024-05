Splinter Cell Remake non esce? Se lo creano i fan

Il franchise di Splinter Cell è silente da anni, sebbene un remake del primo capitolo è in lavorazione.

Archiviato Splinter Cell Blacklist (ancora acquistabile su Amazon), la serie action-stealth è infatti sparita dalle scene.

Advertisement

Nonostante un teaser trailer del remake del primo episodio, il ritorno di Sam Fisher si sta facendo attendere.

Parrebbe che il remake di Splinter Cell di Ubisoft Toronto sarà caratterizzato da riflessi e audio in Ray Tracing, in grado di influenzare il gameplay in modi inediti, sebbene al momento non si sia visto niente.

Ora, come riportato anche da GamingBible, un fan ha realizzato una mod RTX per il primo Splinter Cell che mostra come potrebbe apparire un vero e proprio remake.

Un video su YouTube caricato dal modder mostra Sam Fisher in azione, con tanto di effetti grafici nuovi di zecca in grado di rendere il gioco - che ha oltre 20 anni sul groppone - decisamente più fresco e moderno.

La mod purtroppo al momento non è disponibile per il download, perché non è ancora finita e richiede ancora molto lavoro prima che lo sviluppatore sia in grado di metterla online per farla provare ai fan.

Il primo capitolo della serie, Tom Clancy's Splinter Cell, è uscito originariamente nel 2002 come esclusiva Xbox, per poi essere portato su PC, PlayStation 2, GameCube e Game Boy Advance.

Nel corso di un decennio sono stati pubblicati sette giochi della serie, l'ultimo dei quali è Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist del 2013.

I fan potrebbero ricevere notizie ufficiali sul remake ufficiale del primo capitolo il 10 giugno, in occasione del prossimo evento Ubisoft.

Ma non solo: parlando del remake, gli sviluppatori hanno voluto chiarire che, anche se il gioco non sarà di fatto un open-world, l’esplorazione e l’innovazione saranno punti chiave.

Per concludere, sulle pagine di SpazioGames trovate la classifica dei migliori e peggiori capitoli della saga stealth dedicata a Sam Fisher.