Splinter Cell Remake potrebbe essere graficamente interessante

Ubisoft da anni non rispolvera il franchise di Splinter Cell, sebbene un remake del primo capitolo sarebbe in lavorazione.

Messo da parte Splinter Cell Blacklist (ancora acquistabile su Amazon), la serie action-stealth è infatti sparita quasi completamente.

Nonostante un breve teaser trailer del remake del primo capitolo, il ritorno di Sam Fisher è poi sparito.

Ora, come riportato anche da GameRant, un leaker ha riportato alcune nuove - presunte - informazioni sul gioco.

Sembra infatti che il remake di Splinter Cell di Ubisoft Toronto sarà caratterizzato da riflessi e audio in Ray Tracing, in grado di influenzare il gameplay in modi interessanti.

L'utente di X/Twitter "Visceral", noto leaker e dataminer, ha affermato che i nemici nel remake di Splinter Cell sono in grado di rilevare l'utente in base ai riflessi e all'audio raytracciato del gioco.

Ricorderete che già l'originale Splinter Cell del 2002 poneva molta enfasi su luci e ombre e sul loro effetto sul rilevamento, quindi sembra plausibile che Ubisoft abbia scelto di modernizzare il gioco in questo modo.

Se fosse vero, questo aggiungerebbe una dinamica completamente nuova all'avventura, in quanto i giocatori dovrebbero essere consapevoli del fatto che il modello di Sam si rifletterà sul vetro o su materiali simili, così come certe superfici faranno riecheggiare i passi dietro un angolo o lungo un corridoio.

Ad ogni modo, è importante notare che questa caratteristica non è ancora stata confermata, anche se i fan potrebbero ricevere notizie ufficiali il 10 giugno, in occasione del prossimo evento Ubisoft.

Restando in tema, ricordiamo che tempo fa era in lavorazione anche Splinter Cell: Hunters: a quanto pare, però, non lo vedremo mai.

Tornando a parlare del remake, gli sviluppatori hanno voluto chiarire che, anche se il gioco non sarà open-world, l’esplorazione e l’innovazione saranno punti chiave dell’esperienza.

