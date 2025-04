[SONDAGGIO] Quale uscita attendi di più per il resto del 2025?

Sapevamo che il 2025 sarebbe stato un anno scoppiettante in termini di uscite videoludiche – e questi primi quattro mesi hanno dato un po' un'idea. Tuttavia, la seconda metà dell'anno dovrebbe essere anche più sfiziosa.

Ad esempio, sappiamo che a maggio avremo Doom: The Dark Ages, che a giugno avremo il lancio di Nintendo Switch 2 con il suo Mario Kart World, a cui farà seguito a luglio Donkey Kong Bananza.

Sempre a giugno, invece, i giocatori PS5 metteranno le mani su Death Stranding 2: On the Beach, mentre l'estate dovrebbe essere anche teatro di Mafia: The Old Country.

Lo spauracchio di tutte le uscite rimane però GTA 6: sappiamo che dovrebbe arrivare nel corso dell'autunno, ma non abbiamo ancora un mese o una data più precise (a meno di rinvii, a cui Rockstar non è nuova, chiaramente).

E sono solo alcuni dei nomi in arrivo, considerando che tra gli altri quest'anno giocheremo anche Borderlands 4, Metal Gear Solid Delta ed Elden Ring Nightreign, tra gli altri.

Considerando che l'anno ha già visto lanci come quello di Monster Hunter Wilds, Kingdom Come Deliverance II, Avowed, Civilization VII e South of Midnight, con anche l'imminente Clair Obscur: Expedition 33, le opzioni per i videogiocatori non sono (e non saranno) poche.

Ma se doveste fare solo il nome di un prodotto videoludico che attendete di più, per quel che resta del 2025, quale scegliereste? Per cosa siete impazienti?