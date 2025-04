Elden Ring Nightreign: uscita, gameplay e tutto quello che sappiamo

FromSoftware è ormai diventata una delle software house più importanti al mondo. Ogni nuovo progetto da loro annunciato è automaticamente sotto i riflettori di tutti gli appassionati di soulslike e non solo, com’è successo ad esempio di recente con Duskbloods, l’inattesa esclusiva in arrivo per Switch 2.

Durante gli scorsi The Game Awards 2024 però, la software house giapponese si è distinta per aver svelato Elden Ring Nightreign, un progetto spin-off dedicato al multiplayer del loro gioco più di successo in assoluto. Avevamo già avuto modo di provare per parecchie ore Nightreign poco tempo fa, raccontandovi come funzionava il gioco in ogni suo particolare.

In questo articolo invece, vi racconteremo tutte le novità relative al nuovo titolo di FromSoftware, passando dal gameplay alle classi giocabili, fino a parlare anche dei boss e non solo. Seguiteci perché lo aggiorneremo ogni volta che arriveranno nuove informazioni su Elden Ring Nightreign.

Che cos’è Elden Ring Nightreign?

Annunciato con un inaspettato trailer agli scorsi The Game Awards di Geoff Keighley, Elden Ring Nightreign è un titolo che riprende le basi del suo illustre predecessore, ma le trasla in un titolo votato principalmente al multiplayer cooperativo, dove tre giocatori tentano di sopravvivere alle avversità di una mappa generata proceduralmente per la durata di tre fasi chiamate Notti.

Il gioco presenta elementi da battle royale e da roguelike molto forti, ed è il primo titolo in tempi recenti focalizzato soprattutto sul multiplayer di FromSoftware.

Alla direzione abbiamo Junya Ishizaki, esperto membro del team sin dai tempi del primo Dark Souls, che ha voluto creare con questo spin-off un’esperienza diversa e più pensata per sfruttare l’elemento multiplayer del gioco.

Va precisato che Nightreign è un progetto minore di FromSoftware che utilizza parecchi asset dai precedenti giochi e punta a sperimentare molto con la componente online, spesso tallone d’Achille dei precedenti titoli.

Uscita ed edizioni previste

Elden Ring Nightreign arriverà il prossimo 30 maggio su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series S/X e infine su PC.

Oltre all’edizione standard ci saranno anche delle edizioni speciali da collezione, queste sono:

Elden Ring Nightreign Standard Edition – 39.99€

Elden Ring Nightreign Deluxe Edition – 54.99€ DLC Artbook digitale Mini colonna sonora digitale

Elden Ring Nightreign Seekers Edition – 54.99€ SteelBook DLC Artbook digitale Mini colonna sonora digitale

Elden Ring Nightreign Collector’s Edition – 199.99€ DLC Figurina di Wylder (25 cm - realizzata da Pure Arts) SteelBook 8 Carte dei Crepuscolari Artbook con copertina rigida esclusivo (inglese) Codice download colonna sonora digitale



Inoltre chi preordinerà il gioco potrà ottenere un gesto unico per il proprio personaggio.

Segnaliamo anche la possibilità di acquistare separatamente una riproduzione dell’elmo della classe Wylder al prezzo di 189,99€ in esclusiva sul Bandai Namco Store. Il numero di elmi disponibili sarà limitato a 9.999 in tutto il mondo.

Per ogni ulteriore approfondimento, consultate la nostra guida al pre-ordine di Elden Ring Nightreign.

Storia

È già stato confermato che la storia di Elden Ring Nightreign non influirà minimamente sulle vicende del titolo originale. I giocatori dovranno affrontare un misterioso Nightlord che comanda sulla terra di Limveld, il luogo in cui si ritroveranno –e che somiglia molto alla vecchia Limgrave dell’Elden Ring base.

Lo scopo di chi gioca è infatti quello di sopravvivere a tre notti e affrontare infine il Nightlord, che potrà cambiare di partita in partita.

Quanto avverrà in questo mondo non sarà da considerare canonico: come dicevamo, infatti, il gioco è principalmente un multiplayer votato all’azione senza particolare enfasi sulla trama, ma chissà che non ci sia alla fine qualche indizio che faccia luce a qualche mistero, anche secondario, dell’originale Elden Ring.

Gameplay

Il gameplay di Elden Ring Nightreign è basato su una struttura di gioco molto immediata e semplice da capire. Le basi del gameplay sono quelle classiche di Elden Ring, ma i giocatori non avranno più un loro personaggio da buildare come preferiscono: qui ci saranno invece delle classi pre-impostate da scegliere, ognuna con punti di forza e punti deboli da saper sfruttare.

Ogni partita permette a un massimo di tre giocatori di affrontare le minacce del mondo di gioco insieme, con la coordinazione tra team che sarà importantissima per sopravvivere per tutte e tre le notti.

Scelte le classi e il boss finale da affrontare durante l’ultima notte, i giocatori sono catapultati in una mappa generata proceduralmente che ricorda la Sepolcride dell’Elden Ring originale, con una grande densità di strutture e punti d’interesse.

Ogni notte dura 15 minuti circa, con i giocatori che in questo lasso di tempo dovranno cercare di potenziarsi il più possibile sconfiggendo nemici e ottenendo nuovo equipaggiamento, così da essere pronti ad affrontare il boss di fine notte. Nelle prime due notti, questi saranno perlopiù riciclati dai vecchi giochi, dunque troverete Margit, la Regina degli Uomini Bestia, le Sentinelle dell’albero e molte altre vecchie conoscenze.

Il boss dell’ultima notte, invece, è solitamente inedito.

Nella mappa è presente un cerchio di fuoco che si restringe con il passare dei 15 minuti: se i giocatori resteranno fuori da questo cerchio inizieranno a subire danni costanti, proprio come succede nei battle royale. La partita viene vinta se i giocatori riescono a sconfiggere anche il boss finale della terza notte.

Ogni classe può poi utilizzare qualsiasi tipo di equipaggiamento – anche se alcune avranno dei vantaggi utilizzando, ad esempio, magie o armi incantate, rispetto a classi più corpo a corpo. Non mancano anche dei modificatori in forma di pietre preziose ottenute a ogni fine ciclo, che permettono di avere qualche bonus aggiuntivo per il proprio personaggio quando si inizia una nuova partita.

Classi

In Elden Ring Nightreign sarà possible selezionare 8 classi in totale, ma al momento ne sono state rivelate ufficialmente cinque. Ogni classe è caratterizzata da un’abilità speciale da utilizzare con un cooldown, e una mossa finale molto potente che si ricarica col tempo. Le classi rivelate finora sono:

Wylder : Un guerriero votato principalmente al corpo a corpo e piuttosto bilanciato nelle sue statistiche. La sua abilità speciale gli permette di utilizzare il rampino per avvicinarsi ai nemici o attrarre quelli leggeri a sé, la sua Ultimate invece genera una grande esplosione con la sua balestra.

: Un guerriero votato principalmente al corpo a corpo e piuttosto bilanciato nelle sue statistiche. La sua abilità speciale gli permette di utilizzare il rampino per avvicinarsi ai nemici o attrarre quelli leggeri a sé, la sua Ultimate invece genera una grande esplosione con la sua balestra. Guardian : dall’aspetto di un possente guerriero dotato di ali e testa d’uccello, il Guardian è il tank del gioco grazie al suo possente scudo. È in grado di usare le correnti della tempesta per far cadere gli avversari e la sua Ultimate permette di rendere invulnerabili ai danni gli altri giocatori per alcuni secondi.

: dall’aspetto di un possente guerriero dotato di ali e testa d’uccello, il Guardian è il tank del gioco grazie al suo possente scudo. È in grado di usare le correnti della tempesta per far cadere gli avversari e la sua Ultimate permette di rendere invulnerabili ai danni gli altri giocatori per alcuni secondi. Duchess : Una classe molto particolare, veloce ma poco resistente, dotata di abilità peculiari. La sua abilità di base permette di replicare l’ultimo danno inflitto da qualsiasi personaggio o mostro presente in campo negli ultimi 5 secondi. La sua Ultimate rende invece invisibile l’intero party.

: Una classe molto particolare, veloce ma poco resistente, dotata di abilità peculiari. La sua abilità di base permette di replicare l’ultimo danno inflitto da qualsiasi personaggio o mostro presente in campo negli ultimi 5 secondi. La sua Ultimate rende invece invisibile l’intero party. Recluse : La classe più vicina ai maghi. La sua forza magica eccelle, ma ha davvero poca resistenza in corpo a corpo. La sua abilità speciale le consente di marchiare i nemici e recuperare FP per ogni danno inflitto, mentre la sua Ultimate marchia un nemico e attiva un effetto per cui qualsiasi giocatore recupera HP e FP per ogni colpo a lui inferto.

: La classe più vicina ai maghi. La sua forza magica eccelle, ma ha davvero poca resistenza in corpo a corpo. La sua abilità speciale le consente di marchiare i nemici e recuperare FP per ogni danno inflitto, mentre la sua Ultimate marchia un nemico e attiva un effetto per cui qualsiasi giocatore recupera HP e FP per ogni colpo a lui inferto. Ironeye : una classe specializzata nell’utilizzo dell’arco. Ancora non conosciamo con precisione le sue abilità speciali e Ultimate, ma nel trailer di presentazione era possibile vederlo colpire con estrema precisione i nemici dalla distanza, con anche la capacità di sparare frecce al volo.

: una classe specializzata nell’utilizzo dell’arco. Ancora non conosciamo con precisione le sue abilità speciali e Ultimate, ma nel trailer di presentazione era possibile vederlo colpire con estrema precisione i nemici dalla distanza, con anche la capacità di sparare frecce al volo. Raider: una classe massiccia dotata di armi e armature imponenti. Sembra dotata di un'abilità che gli permette di resistere ai colpi (una simile era presente anche in Elden Ring base) e soprattutto la sua mossa finale evoca dal terreno un'enorme roccia che funge anche da piattaforma per gli altri giocatori, potendoli mettere al sicuro per un po' di tempo dagli assalti nemici.

Al momento mancano ancora due eroi da rivelare, anche se sappiamo che uno di questi utilizzerà una katana e un sistema di parry, mentre un altro sarò focalizzato sull’evocazione di spiriti. L’ultima, invece, indosserà un elmo con le corna e potrà creare pilastri di pietra da cui attaccare dalla distanza o lanciarsi.

I Boss Principali

Ogni volta che i giocatori inizieranno una partita dovranno scegliere quale boss sarà il Nightlord da affrontare alla fine della terza notte. Ci saranno 8 Nightlord al lancio da selezionare, ma al momento ne sono stati presentati ufficialmente due:

Gladius, Bestia della notte : Questo boss è il primo che è stato presentato. Si tratta di una sorta di Cerbero in grado di sputare fuoco e utilizzare una lama che può anche lanciare con una delle sue bocche. La sua particolarità è che può dividersi in tre diversi lupi ognuno in grado di agire autonomamente e attaccare così diversi giocatori allo stesso tempo.

: Questo boss è il primo che è stato presentato. Si tratta di una sorta di Cerbero in grado di sputare fuoco e utilizzare una lama che può anche lanciare con una delle sue bocche. La sua particolarità è che può dividersi in tre diversi lupi ognuno in grado di agire autonomamente e attaccare così diversi giocatori allo stesso tempo. Centauro: Una sorta di imponente centauro dotato di un braccio solo e armato di una enorme spada. Al momento non si è ancora visto in azione e non conosciamo ancora il suo nome ufficiale.

Tutti gli otto boss finali selezionabili in Nightreign saranno completamente inediti, mentre nelle prime due notti sarà possibile affrontare diverse vecchie conoscenze, tra cui i Nobili Sacriderma, i possenti draghi e persino l’incubo di molti giocatori di Dark Souls III, il Nameless King.

Trailer

Sono stati rivelati diversi trailer del gioco dopo il primo presentato ai The Game Awards del 2024. Ecco quelli principali usciti fino a oggi.

Reveal trailer

FromSoftware ha preso tutti alla sprovvista con questo trailer arrivato pochi mesi dopo l’espansione Shadow fo the Erdtree, che sembrava aver chiuso possibili nuovi contenuti dedicati a Elden Ring, ma Nightreign ha cambiato completamente le carte in tavola.

Pre-order trailer

In questo trailer vengono mostrate molte altre scene di gameplay e viene rivelata la data d’uscita ufficiale del gioco.

Ironeye trailer

Questo nuovo trailer è servito a introdurre la nuova classe del gioco chiamata Ironeye, basata soprattutto sull’utilizzo di arco e frecce.

Raider trailer

Il trailer introduce la nuova classe, chiamata Raider, e tutte le sue abilità.

Mancano ancora diverse classi e boss finali da rivelare prima del 30 maggio, e siamo sicuri che in questo poco tempo che ci separa dall’uscita del titolo vedremo arrivare molte più informazioni.

Tenete d'occhio questo articolo, perché lo aggiorneremo via via che ci saranno novità.