Metal Gear Solid Delta: Snake Eater | Uscita, cosa cambia e tutto quello che sappiamo

Qualche tempo fa, abbiamo assistito all'annuncio di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater che, insieme alla conferma di Silent Hill 2 Remake, vuole farsi bandiera di un ritorno di Konami nel panorama degli amanti dei videogiochi.

Se qualche mese fa la compagnia giapponese ha dato vita a Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, che permette di recuperare i primi tre episodi principali della saga così come li ricordavamo — release molto acerba all'uscita, ma che per fortuna ha ricevuto numerosi aggiornamenti migliorativi col passare del tempo — in questo caso parliamo di un lavoro di scala maggiore, poiché l'idea è quella di rendere attuale Metal Gear Solid 3: Snake Eater, dandogli una svecchiata grafica e tecnica.

Vediamo allora tutto quello che c'è da sapere su questo progetto, mettendo insieme tutte le informazioni già note.

Cos'è

Delta è un remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Si tratta di un'operazione attraverso la quale un videogioco viene rivisto con tecnologie attuali, a volte in modo fedele e altre con delle modifiche e delle reinterpretazioni di contenuti e dinamiche.

Nel caso di Delta, dovremmo ricadere nella prima ipotesi.

Quando esce Metal Gear Solid Delta?

Al momento Konami non ha fornito una finestra di lancio definitiva per il lancio di MGS Delta, ma sappiamo che PlayStation inserì (inavvertitamente?) il gioco in un trailer che voleva presentare i giochi in arrivo su PS5 nel corso del 2024.

Da allora, tuttavia, Konami non si è espressa e quando ha mostrato asset del gioco ha sempre dichiarato che i lavori erano del tutto in corso.

Visitando tutt'oggi il sito ufficiale del progetto, viene sottolineato come ogni immagine o video mostrato sia da considerare come «ancora in sviluppo». Le prime immagini, mostrate nel 2023, parlavano addirittura di una fase di pre-alpha. Vedremo quindi quando ci sarà l'annuncio ufficiale della data d'uscita.

Considerando che è stato annunciato qualche tempo prima, probabilmente dobbiamo aspettarci che Silent Hill 2 Remake arrivi prima di MGS Delta sul mercato: Konami non avrebbe interesse ad avere due lanci così importanti ravvicinati, quindi probabilmente Snake Eater uscirà quantomeno qualche mese dopo il remake di Silent Hill.

Su che console esce?

Konami ha confermato sul sito ufficiale che la release di Delta è attesa su PC (tramite Steam), PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Cosa cambia rispetto a Snake Eater?

Nella nota che accompagnò il primo teaser trailer del gioco, Konami sottolineò di voler realizzare un remake molto fedele di Metal Gear Solid 3, senza interventi significativi sui suoi contenuti.

Sembra lecito, allora, aspettarsi un rifacimento 1:1 dell'avventura ambientata negli anni '60, con qualche cambiamento che dovrebbe riguardare soprattutto le meccaniche di gioco, in alcuni casi un po' "legnose", come nel passaggio da una uniforme all'altra per mimetizzarsi nella vegetazione.

Come scrive Konami nell'annuncio ufficiale, dobbiamo aspettarci:

«Un remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater. La stessa storia coinvolgente e lo stesso mondo avvincente, ma ora con una grafica all'ultimo grido e audio 3D, che rende davvero viva la giungla».

In merito ai contenuti, sul sito ufficiale leggiamo:

«Stiamo creando un remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater, uno degli episodi più amati di Metal Gear, che svela la storia delle origini di Snake, chiamato Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Stiamo lavorando duramente affinché possa essere una riproduzione fedele della storia e del game design originali, mentre farà evolvere il gameplay con un comparto grafico stupefacente e una esperienza utente senza interruzioni».

In una ulteriore nota diffusa sul sito ufficiale, Konami confermò che non ci saranno cambiamenti significativi alla storia, dal momento che Delta utilizzerà addirittura lo stesso doppiaggio del gioco originale: «il remake includerà le voci originali dei personaggi, una ricca storyline e feature migliorative sul combattere per sopravvivere in scenari ostili, evolute con un comparto grafico senza precedenti e un comparto sonoro coinvolgente».

Se ci fossero modifiche alla scrittura, si rivelerebbe necessario ridoppiare delle battute — cosa che in alcuni casi nemmeno sarebbe possibile, poiché alcuni doppiatori dall'uscita di Snake Eater a oggi non ci sono più, e sarebbe quindi necessario ridoppiare completamente il loro personaggio.

Visto che il gioco invece userà le stesse battute già doppiate, è giusto non aspettarsi nessun cambiamento alle vicende e allo svolgimento degli eventi con protagonista Naked Snake.

Perché si chiama "Metal Gear Solid Delta"?

In merito alla curiosa scelta del nome, Konami si è espressa con un tweet sull'account ufficiale della saga, dove ha spiegato:

«Il simbolo Delta è stato scelto perché il suo significato è calzante con il concept del progetto remake. Delta significa 'cambiamento' o 'differenza' senza che però venga alterata la struttura».

Di seguito il tweet in lingua originale:

Appare insomma chiaro che il nome voglia a sua volta suggerire un cambiamento senza stravolgimenti, ossia un remake molto fedele all'originale mostro sacro uscito nel 2004.

Inoltre, evitare di mettere un numero nel titolo del gioco permette a Konami di facilitarsi le cose lato marketing, poiché sarebbe molto difficile avvicinare nuovi giocatori, che della saga Metal Gear hanno solo sentito parlare, chiedendogli di cominciare dal capitolo 3, come sottolineato invece dal nome originale di Snake Eater.

Perché cominciare proprio da MGS3?

Viene da domandarsi, allora, perché cominciare proprio da Metal Gear Solid 3, e non magari dall'originale Metal Gear Solid, che è anche quello con cui milioni di persone hanno scoperto la serie di Hideo Kojima.

Il motivo, che in realtà i fan storici della saga potevano intuire, è legato al fatto che Snake Eater racconti in realtà una storia delle origini e sia il primo capitolo ad avvenire seguendo la timeline degli eventi raccontati, essendo ambientato nel 1964.

Interpellato da IGN USA, un portavoce di Konami ha spiegato:

«Abbiamo scelto Snake Eater perché racconta la nascita di Big Boss (Naked Snake), che è il punto d'inizio della saga di Metal Gear.»

Ma non c'è solo questo: a quanto pare, Snake Eater era il gioco di cui più di tutti i fan volevano un remake, secondo Konami.

«Un altro motivo è che tanti fan ci hanno chiesto un remake di questo gioco per tantissimo tempo» ha aggiunto il portavoce.

Che engine usa?

Metal Gear Solid Delta sta venendo sviluppato con Unreal Engine 5.

Da chi è sviluppato Metal Gear Solid Delta?

Lo sviluppo sta venendo portato avanti da un team interno di Konami, tra i quali figurano ancora alcuni degli sviluppatori originali di Metal Gear Solid, rimasti nella compagnia dopo l'addio di Kojima (altri lo hanno invece seguito nella sua nuova software house).

Difficile dire se si tratti di alcuni degli stessi che hanno già lavorato (e stanno lavorando) alla Master Collection.

In aggiunta, ad affiancarli c'è Virtuous, compagnia di Singapore che si occupa di sviluppo di videogiochi e design, che in passato ha lavorato anche a titoli come Shadow of the Tomb Raider (art, level design, gameplay) o il remake di Demon's Souls (sequenza cinematica introduttiva).

Nel sito ufficiale della compagnia scopriamo che ha prestato i suoi servizi anche al porting Switch di The Outer Worlds, alla rimasterizzazione di Final Fantasy XII: The Zodiac Age e a Star Wars Jedi: Fallen Order (gameplay, art, level design in affiancamento a Respawn Entertainment).

Leggiamo che il team ha collaborato anche a Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West e The Callisto Protocol, anche se non sappiamo nello sviluppo di quali ambiti.

Kojima è coinvolto?

No. Hideo Kojima ha fondato la sua Kojima Productions come software house indipendente dopo il suo addio a Konami e non è coinvolto in questo progetto.

Allo stesso modo, non è coinvolto l'art director Yoji Shinkawa, a sua volta al lavoro con la nuova software house.

Probabilmente, comunque, i membri del team originale potrebbero essere citati all'interno dei credits di Delta, dal momento che si parla di un remake fedele in cui la la base della scrittura e buona parte del game design rimarrebbero di Kojima, mentre l'art direction, la realizzazione di veicoli, armi e mecha, oltre che il character design, rimarrebbero a firma di Shinkawa.

Ci saranno altri remake di Metal Gear dopo Snake Eater?

Nel corso dell'appuntamento con Metal Gear Hotline, il producer e veterano di Konami Noriaki Okamura ha confermato che la compagnia tiene aperta la porta davanti all'idea di futuri altri remake di Metal Gear dopo Delta.

Tutto, ovviamente, dipenderà da come andranno le cose con Snake Eater. Ma è anche vero che il successo o no del remake di Snake Eater dipenderà anche da che prodotto Konami riuscirà a tirare fuori dal cilindro, quindi speriamo che i lavori vadano per il meglio e possano essere all'altezza del nome del gioco originale.

Trailer

Sono stati diffusi nel tempo diversi video che ci hanno avvicinato al mondo di MGS Delta.

Teaser

Il primo teaser, realizzato totalmente in computer grafica, svelò l'esistenza del progetto, proponendoci un piano sequenza con carrellata in avanti che, muovendosi tra gli abitanti della giungla, ricostruiva la catena alimentare.

Questa arrivava fino al mostrarci Naked Snake emergere dall'ombra, in cima alla catena in quanto mangiatore di serpenti.

Trailer dedicato alla grafica

In seguito, Konami ha pubblicato un video unicamente di benchmark tecnico, in cui ha mostrato che aspetto possiamo attenderci in Unreal Engine 5 per alcune delle più celebri ambientazioni di MGS3.

Si tratta praticamente di una tech demo e non ci ha mostrato nulla del gioco in azione, solo uno scorcio dei suoi scenari.

Schermata iniziale

Durante Metal Gear Hotline è stata mostrata online la schermata iniziale di Delta, che dice addio al brano del gioco originale e anche all'animazione che vedeva Naked Snake mettere in mostra le sue capacità nel combattimento CQC.

Potete vederla di seguito:

Questo articolo sarà aggiornato quando ci saranno ulteriori informazioni significative dedicate al gioco, quindi vi invitiamo a tenerlo d'occhio.