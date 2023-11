Smart TV Philips Ambilight: Risparmia 267€ con il DOPPIO SCONTO

Nel gran finale del Black Friday di Amazon, vi segnaliamo una promozione eccezionale: la smart TV Philips Ambilight da 43" è disponibile a soli 531,92€ grazie a un doppio sconto, rispetto al prezzo originale di 799,00€.

Smart TV Philips Ambilight, chi dovrebbe acquistarla?

Questa smart TV è ideale per gli appassionati di cinema, grazie al supporto per HDR10+ e Dolby Vision, e per i gamer, con una frequenza di aggiornamento di 60Hz e supporto Geforce Now. È perfetta anche per chi desidera creare un'atmosfera unica nel proprio salotto, grazie alla retroilluminazione Ambilight su 3 lati che si sincronizza con i contenuti in riproduzione.

Dotata di varie app come Amazon Prime, Netflix, Disney+ e Youtube, la smart TV Philips dispone di un sintonizzatore TV digitale, quattro porte HDMI, due porte USB e Wi-Fi per collegare console e altri dispositivi. Gli altoparlanti da 20W offrono un audio immersivo con AI Sound & EQ e Dolby Atmos, mentre il processore P5 AI Perfect Picture ottimizza l'esperienza visiva.

La smart TV Philips Ambilight è la scelta perfetta per un'esperienza di visione e intrattenimento di alta qualità. Per ottenere il prezzo di 531,92€, ricordate di applicare il coupon di 58,07€ prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Vi invitiamo a visitare la pagina Amazon dedicata per ulteriori dettagli e per approfittare dell'offerta. Tuttavia, consigliamo di fare presto, poiché le scorte potrebbero esaurirsi velocemente.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.

Vedi l'offerta su Amazon