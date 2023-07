Smart TV LG OLED 65" 4K al prezzo più basso di sempre per il Prime Day!

Eccoci finalmente all'attesissimo Prime Day 2023, un evento che fa brillare gli occhi dei cacciatori di affari! Tra le varie gemme di questo ricco tesoro di offerte, trovate la smart TV LG OLED65C24LA, che potete portarvi a casa a soli 1.499€, con uno sconto del 17% rispetto al prezzo più basso recente di 1.799€.

La splendida smart TV LG OLED Evo 4K OLED65C24LA, dotata di un ampio pannello OLED da 65", impressiona con i suoi pixel autoilluminanti che producono neri profondi, un contrasto elevato e colori sorprendentemente realistici. Questa smart TV è alimentato dal potente processore 4K α9 di quinta generazione con intelligenza artificiale, una tecnologia che usa algoritmi di deep learning per analizzare e perfezionare l'immagine visualizzata.

Perfetta anche per i videogiocatori, la smart TV LG OLED Evo 4K OLED65C24LA è dotata di un porte HDMI 2.1 che supportano le più recenti tecnologie per console e schede video, inclusa la VRR, che fornisce un refresh rate dinamico fino a 120Hz per un'esperienza di gioco fluida e senza interruzioni.

La smart TV LG OLED Evo 4K OLED65C24LA utilizza il sistema operativo WebOS, offrendo un accesso semplice e veloce a un'ampia gamma di applicazioni. Queste includono app per i servizi di streaming più popolari, come YouTube, Netflix, Prime Video e Disney+, rendendo questa smart TV una vera e propria piattaforma di intrattenimento.

