Secretlab svela la Mobile Suit Gundam Collection, per le vostre postazioni di battaglia

Secretlab, marchio ormai diventato un vero e proprio punto di riferimento per le postazioni gaming, ha appena annunciato una nuova collaborazione con uno dei più celebri e iconici franchise giapponesi di sempre.

Per la gioia dei fan dei "robottoni", è stata infatti annunciata la partnership con Mobile Suit Gundam, che vede in prima linea due nuove varianti per le SecretLab Titan Evo, sedia gaming di riferimento dell'azienda.

Nello specifico troverete due nuove sedie di colore bianco e rosso: la RX-78-2 GUNDAM Edition e la MS-06S CHAR'S ZAKU II Edition, che omaggiano i grandi piloti Amuro Ray e Char Aznable.

In entrambe le sedie, oltre ovviamente a una livrea che richiama i design delle celebri mobile suit, troverete infatti sul poggiatesta delle etichette ricamate in 3D con i nomi di questi piloti, per sentirvi come se foste in cabina di pilotaggio.

Le nuove sedie Secretlab Titan EVO mantengono tutte le caratteristiche di alta qualità di sempre: oltre a un'ergonomia eccezionale, troverete un cuscino magnetico per la testa in memory foam, braccioli 4D in metallo con sistema di sostituzione, una base della seduta a ciottolo brevettata e un sistema di supporto lombare a 4 direzioni in attesa di brevetto.

Prodotti che vanno ad ampliare dunque un'ampia collezione di sedie gaming su licenza, questa volta pensata per una delle serie animate giapponesi più importanti di sempre.

La nuova collezione di Secretlab include anche accessori per la scrivania Magnus Pro, con un pacchetto Gestione Cavi e un tappeto rotante da scrivania, entrambi a tema Gundam per trasformare a tutti gli effetti la vostra postazione gaming in un campo da battaglia.

Ma non è finita qui, perché questa collaborazione vede anche il lancio di coperture per la vostra sedia gaming, ovviamente anche in questo caso ispirate al celebre franchise Gundam e rispettivamente di colore verde e bianco.

Una buona idea per personalizzare le vostre sedie Titan Evo, senza bisogno di acquistarne necessariamente di nuove e con un'operazione che vi richiederà un massimo di 3 minuti.

Se volete approfondire il tutto ed eventualmente procedere all'acquisto di uno di questi prodotti, sul sito ufficiale di Secretlab è stata lanciata una pagina promozionale apposita con tutti i dettagli per ciascun prodotto: potete trovarla al seguente indirizzo.