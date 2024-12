Secret Level: dove vederla, quando esce e quanto costa l'abbonamento?

Aggiornamento 10 dicembre: La serie è disponibile da oggi su Prime Video. Andate a vederla!

Se siete veri appassionati di videogiochi, Secret Level è la serie che non potete assolutamente perdere. Questo nuovo progetto, in arrivo presto su Prime Video, trasporterà in vita 15 celebri titoli videoludici, proponendo storie originali e immersive. Ogni episodio esplora un universo di gioco differente, dai classici come PAC-MAN e Mega Man fino ai più moderni come Armored Core e Warhammer 40,000, garantendo una perfetta fusione tra una narrazione coinvolgente e animazioni di altissima qualità.

Cos'è Secret Level?

Secret Level è una nuova serie animata antologica, in arrivo su Amazon Prime Video, creata da Tim Miller, già noto per lavori di successo come Deadpool e Love, Death + Robots. La serie esplora il mondo dei videogiochi, raccontando storie inedite ambientate in universi videoludici leggendari. Ogni episodio rappresenta una storia a sé, basata su giochi di vari generi, combinando animazioni all'avanguardia con uno storytelling innovativo.

Di cosa parla Secret Level?

Ogni episodio di Secret Level si immerge in universi videoludici differenti, esplorando avventure, battaglie e personaggi unici. La serie copre un'ampia varietà di generi, dalla fantascienza al fantasy, e riesce a fondere titoli classici e giochi più recenti. L'obiettivo di Secret Level è offrire ai fan un'esperienza inedita, che dimostri il potenziale narrativo dei videogiochi e il loro impatto nella cultura popolare.

Quali videogiochi vengono trattati in Secret Level?

La prima stagione di Secret Level include 15 episodi, ciascuno dedicato a un videogioco famoso. Ogni episodio esplora il mondo e i personaggi del gioco, con la partecipazione di celebrità come Keanu Reeves e Arnold Schwarzenegger, che prestano la loro voce e immagine ad alcuni dei personaggi della serie.

Ecco l'elenco completo dei giochi protagonisti di Secret Level:

PAC-MAN

Warhammer 40,000

God of War e Ghost of Tsushima

e Concord

Mega Man

Unreal Tournament

New World: Aeternum

Armored Core

Spelunky

Honor of Kings

Sifu

Dungeons & Dragons

The Outer Worlds

Crossfire

Exodus

Quando esce Secret Level?

La prima stagione di Secret Level sarà disponibile su Prime Video a partire dal 10 dicembre 2024. La stagione include 15 episodi, anche se non è ancora chiaro se verranno rilasciati tutti insieme o a cadenza settimanale. La combinazione di animazioni eccezionali e storie innovative ha già attirato l'attenzione di molti appassionati.

Dove potete vederla?

Secret Level sarà disponibile in esclusiva su Prime Video, la piattaforma di streaming di Amazon. Gli utenti abbonati potranno godersi la serie in qualsiasi parte del mondo. Potrete accedere a Prime Video attraverso il web, oppure tramite le app dedicate per iOS, Android, Windows e Smart TV.

Quanto costa abbonarsi a Amazon Prime Video?

