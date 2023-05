Se non altro, Redfall ha creato almeno un nuovo record

Con tutte le buone intenzioni, Redfall non è riuscito a rappresentare un titolo degno della storia di Arkane.

Un team di sviluppo che ci ha dato videogiochi come Dishonored e Prey, che potete trovare in una raccolta ottima su Amazon.

Advertisement

Ma Redfall è un titolo che sembra nato già sotto una cattiva stella, visto che neanche Microsoft sembrava avere una grande fiducia nel progetto.

Un fallimento, quello del progetto di Bethesda e Arkane, che ha portato addirittura Phil Spencer ad ammettere di essere arrabbiato con sé stesso.

Ora che il titolo è stato recepito anche dai giocatori, sono proprio questi ultimi a dire la loro riguardo lo shooter.

E, come riporta The Gamer, le opinioni sono tutt'altro che felici.

Per quanto riguarda le valutazioni utente, Redfall crea un record particolare perché, in questo modo, Bethesda ora ha sia un gioco in cima e che in fondo alle classifiche utente di Steam (le potete vedere qui).

Se Dishonored è in cima per quanto riguarda le preferenze dei giocatori relativi ai titoli Bethesda, Redfall è precipitato in fondo con una valutazione per lo più negativa con solo il 31 percento di 1.467 utenti che hanno dato una recensione positiva.

Ovviamente è presto per dare un giudizio negativo definitivo sull'operazione di Xbox relativa alle sue nuove esclusive, ma la debacle di Redfall non aiuta anche guardando alle valutazioni generali relative ai titoli in questione.

Di certo possiamo dire che Steam non è assolutamente un campo di battaglia di supporto per Redfall, visto che già dopo i primi giorni dall'uscita gli utenti attivi sono calati velocemente in maniera repentina.

Il momento è senz'altro turbolento per Xbox e i suoi studi, nella speranza che Phil Spencer possa presto trovare la quadra della sua gestione, dopo le dichiarazioni molto oneste di qualche giorno fa.