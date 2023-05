Il numero di giocatori di Redfall su Steam scende pericolosamente

Il lancio di Redfall, decisamente inferiore alle aspettative, sta ormai diventando un problema per Xbox.

Lo sparatutto coop dalle tinte horror, che trovate anche su Amazon, avrebbe dovuto imporsi da subito come un'esperienza coinvolgente, ma così non è stato.

Considerando che Redfall è la prima esclusiva "acquisita" ad aver ottenuto una media inferiore al 7 su Metacritic, sembra che effettivamente qualcosa sia andato storto.

Nonostante Xbox non sarebbe comunque da incolpare per il risultato finale, il crollo di giocatori su Steam è in ogni caso preoccupante.

Come riportato anche da PCGamesN, dopo aver raggiunto un picco al lancio di appena 6.124 utenti contemporanei, il numero di giocatori di Redfall su Steam ha continuato a diminuire, scendendo sotto la soglia dei 1.000 giocatori il 4 maggio.

Per avere un'idea del contesto, il precedente gioco di Arkane Austin, Prey, ha raggiunto un picco di 24.594 giocatori contemporanei, mentre l'originale Dishonored ha raggiunto 19.938 giocatori al momento del lancio nel 2012.

Ma non solo: lo studio gemello Arkane Lyon ha raggiunto un rispettabile numero di 20.094 giocatori al momento del lancio di Deathloop. Addirittura un gioco "vecchio" come Borderlands 2, che ha ormai undici anni sul groppone, supera costantemente i 1.500 giocatori.

Se questi dati perdurassero anche nelle prossime settimane, significherebbe che lo sviluppo di Redfall potrebbe essersi rivelato più problematico di quanto si potesse immaginare, ma non per colpa di presunte interferenze da parte di Microsoft, un aspetto di cui si era discusso in seguito alla presunta cancellazione di una versione PS5.

Nella nostra recensione pubblicata solo alcuni giorni fa vi abbiamo in ogni caso spiegato che «non possiamo che dirci soddisfatti solo in parte da Redfall, che, pur mantenendo una traccia dell'inconfondibile gameplay made in Arkane, tenta sì di battere strade inesplorate ma nel farlo tradisce una certa paura di sbagliare.»