Remnant II già in SUPER sconto al Black Friday: -30%!

Il Black Friday 2023 è ufficialmente in corso

Tra i videogiochi recenti in sconto, occhio al corposo taglio di prezzo su Remnant II, l'affascinante action RPG a tinte oscure uscito lo scorso luglio e accolto in modo molto positivo da pubblico e critica.

Remnant II, chi dovrebbe acquistarlo?

Dopo il successo di Remnant: From the Ashes, Remnant II si è fatto largo sul mercato proponendo una nuova avventura a tinte oscure, con le sue meccaniche da gioco di ruolo d'azione e looter shooter che affondano le radici anche nei soulslike. Il gioco vi pone nei panni di un protagonista a tu per tu con un'umanità ormai sull'orlo dell'estinzione, mentre vi fate strada per sopravvivere di fronte a dei boss che non avranno pietà di voi.

Tutti gli aspetti del gioco hanno compiuto un grande salto in avanti rispetto al già apprezzato episodio capostipite, portandovi ad esplorare mondi incapaci di perdonare e dando la possibilità di giocare sia da soli che in co-op con altri due amici.

Potete scoprire di più sul gioco consultando la nostra recensione dedicata, dove il critico Gianluca Arena sottolinea come «se il duplice percorso di crescita di Gunfire Games e di questo franchise dovesse proseguire nei prossimi anni, ci troveremmo dinanzi ad uno dei looter shooter migliori sul mercato».

