Questa popolare sedia da gaming è disponibile al PREZZO INCREDIBILE di soli 137€!

Tra le offerte segnaliamo a chi è in cerca di una sedia gaming la promozione dedicata ad Oversteel ULTIMET, professionale e in similpelle, che si adatta alla perfezione sia alle vostre postazioni da gioco che a un ufficio condiviso per il lavoro quotidiano.

Sedia gaming Oversteel ULTIMET, chi dovrebbe acquistarla?

Realizzata in similpelle di alta qualità, con un design ergonomico e con dei braccioli regolabili per garantire il massimo del comfort, la sedia Oversteel ULTIMET è anche reclinabile fino a 180°, il che permette di adattarla tra momenti di gioco intenso e altri di relax.

Supporta inoltre fino a 120 Kg di peso, adattandosi a moltissimi tipi di utente, ed è ideale per chi trascorre molte ore al computer, garantendo un sostegno adeguato per prevenire fastidi o dolori di schiena. Inoltre, grazie alla varietà di colori disponibili (ce ne sono ben otto diversi), la sedia può adattarsi perfettamente all'arredo di qualsiasi stanza o studio.

Realizzata con similpelle premium e dotata di una base in nylon da 350 mm con pistone classe 3, la sedia promette stabilità massima. Include anche dei cuscini lombari e cervicali, per un design il più ergonomico possibile – anche durante le lunghe sessioni di giochi.

