Quanto è grande la mappa di Dragon's Dogma 2 rispetto a quella del primo?

Il modo in cui Dragon's Dogma 2 propone il suo open world, Hideaki Itsuno lo aveva preannunciato, è piuttosto interessante rispetto a tanti altri giochi a mondo aperto che dimenticano al traversata.

Tuttavia, questo deve andare proporzionalmente a braccetto con le dimensioni del mondo di gioco, considerando che il viaggio rapido — lo abbiamo visto nella nostra guida — da queste parti è praticamente un lusso e il viaggio fa parte del percorso di gameplay.

Quanto è grande, allora, la mappa di Dragon's Dogma 2 (trovate il gioco su Amazon) rispetto a quella del primo Dragon's Dogma? Non abbiamo le misure esatte, ma i colleghi di ScreenRant hanno provato a lanciarsi in questo curioso calcolo, mettendo le mappe fianco a fianco.

In una intervista di qualche tempo fa, Itsuno aveva spiegato che la mappa di questo nuovo gioco sarebbe stata circa quattro volte più grande rispetto a quella del capostipite. E, in precedenza, quella del primo Dragon's Dogma era stata calcolata come pari a circa il 50-60% di quella di The Elder Scrolls V: Skyrim.

Posto che per il team di sviluppo la mappa di Dogma 2 sarebbe anche superiore a "sole" quattro volte rispetto al primo, sappiamo che la mappa di Skyrim era stata stimata essere pari a circa 14 miglia quadre, ossia circa 36 km quadrati.

Questo significherebbe che, con un calcolo basato su queste stime, la mappa di Dragon's Dogma 2 dovrebbe essere pari a qualcosa tra 28 e 33 miglia quadrate, ossia tra 72 e 85 km quadrati (!).

Considerando queste dimensioni, insomma, parliamo di un open world davvero corposo: per darvi una proporzione, la mappa di GTA V dovrebbe essere dalle parti dei 78,5 km quadrati, quella di Elden Ring intorno ai 79 km quadrati.

Dragon's Dogma 2 è disponibile da qualche giorno su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Nelle scorse ore Capcom ha reso disponibile una prima patch correttiva, in attesa di quella che migliorerà le performance in termini di frame rate, piuttosto instabile un po' su tutte le piattaforme.

Potete scoprire di più sul gioco consultando la nostra video recensione e, se siete in cerca di consigli su come vestire i gloriosi panni dell'Arisen, vi raccomandiamo la nostra ricca guida dedicata.