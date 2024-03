Dragon's Dogma 2, l'aggiornamento 1.0.50 è disponibile: ecco le novità

Come pre-annunciato da Capcom nelle scorse giornate, il primo grande update di Dragon's Dogma 2 è ufficialmente disponibile per il download: da questo momento potete scaricare la versione 1.050 su PS5 e PC, con alcune importanti novità.

Al momento l'aggiornamento non è stato invece reso disponibile per le edizioni Xbox Series X|S, che avranno bisogno di un po' più di tempo: gli sviluppatori fanno sapere che per i fan sulle console di casa Microsoft la patch sarà disponibile solo dalla prossima settimana.

Oltre ad aver risolto diversi bug minori, il nuovo aggiornamento di Dragon's Dogma 2 (lo trovate su Amazon) ha risposto a una delle critiche più comuni dei giocatori: ora potrete iniziare una nuova partita anche senza aver necessariamente cancellato il salvataggio già esistente.

Ovviamente, resterà disponibile però soltanto 1 file, dunque si tratta di un'opzione utile qualora siate indecisi se iniziare o meno una nuova avventura, oppure magari per testare nuove abilità.

Inoltre, gli autori di Dragon's Dogma 2 hanno anche reso disponibile in anticipo la missione che consente di acquistare un'abitazione, necessaria per poter salvare e riposare.

Sono state aggiunte anche alcune opzioni grafiche su console, ma Capcom ci tiene a precisare che non servono a migliorare il framerate: per quello ci vorrà una patch che arriverà nelle prossime settimane.

Di seguito troverete il changelog completo in lingua italiana, che potete consultare anche al seguente indirizzo. Tuttavia, a causa di un evidente errore di formattazione, per vedere il testo potreste aver bisogno di evidenziarlo manualmente.

PlayStation 5/Steam

Aggiunta l'opzione per iniziare una nuova partita quando sono già presenti dei dati di salvataggio.

Aumentato a 99 il numero di oggetti "Arte della metamorfosi" disponibili presso le gilde delle pedine nel gioco.

Resa disponibile prima nel gioco la missione che consente ai giocatori di acquisire la propria abitazione (in cui è possibile salvare e riposare).

Risolti alcuni problemi di visualizzazione del testo.

Risolti altri problemi minori.

PlayStation 5

Aggiunta l'opzione* per attivare o disattivare il motion blur in Opzioni.

Aggiunta l'opzione* per attivare o disattivare il ray tracing in Opzioni.

Aggiunta l'opzione per impostare il frame rate a massimo 30 fps in Opzioni.

* Queste opzioni non influenzeranno significativamente il frame rate. Sono previsti miglioramenti al frame rate in aggiornamenti futuri.

Steam

Migliorata la qualità quando DLSS Super Risoluzione è abilitata.

Non possiamo che lasciarvi consigliandovi di scaricare il prima possibile questo aggiornamento su PS5 e PC, anche se purtroppo i fan Xbox dovranno portare ancora un po' di pazienza.

Per i prossimi aggiornamenti, Capcom ha già iniziato a pensare a potenziali DLC, ma prima di svilupparli vuole sapere il vostro parere in un sondaggio dedicato.

Nel frattempo, se avete bisogno di una mano ad esplorare questa nuova immensa avventura, potete dare un'occhiata alla nostra guida di Dragon's Dogma 2.