I viaggi rapidi sono sintomo di "giochi noiosi", per l'autore di Dragon's Dogma 2

Gli open world, e i giochi con mappe molto estese in generale, adottano da tempo la meccanica del viaggio rapido, che per l'autore di Dragon's Dogma 2 non è affatto qualcosa di positivo, anzi.

Che sia bloccato dall'esplorazione come capita in videogiochi del calibro di Assassin's Creed Valhalla (lo trovate su Amazon) in cui bisogna attivare delle torri, o che dia quasi da subito la possibilità di esplorare una città come in Marvel's Spider-Man 2, il viaggio rapido è una feature che ormai diamo sostanzialmente per scontata.

Una feature di cui Hideaki Itsuno, game director di Dragon's Dogma 2, ha una brutta opinione.

In una intervista rilasciata a IGN US, Itsuno ha spiegato la sua visione dei viaggi rapidi all'interno dei videogiochi.

«Viaggiare è noioso? Non è vero. È solo un problema perché il tuo gioco è noioso», ha detto Itsuno.

Quando il viaggio è troppo semplice di mordente, ma se ci sono troppe difficoltà allora è frustrante per i giocatori. Per questo, forse, Itsuno ha una opinione così dura sul tema: bisogna saper creare mondi interessanti.

«Tutto quello che devi fare è rendere il viaggio divertente», ha spiegato Itsuno, specificando anche come il team di sviluppo abbia lavorto a Dragon's Dogma 2 per rendere interessante il mondo di gioco:

«Abbiamo dedicato molto lavoro alla progettazione di un gioco in cui puoi imbatterti in qualcuno e succederà qualcosa, quindi, anche se va bene se ha il viaggio veloce, abbiamo deciso di progettare il tipo di mappa in cui i giocatori prenderanno la decisione per loro stessi se viaggiare in bicicletta o a piedi per godersi il viaggio.»

Ora bisogna sperare che Dragon's Dogma 2 possa riuscire a mantenere queste premesse, e lo scopriremo solamente quando Capcom lancerà finalmente il titolo dopo una lunga attesa.

E pensare che i viaggi rapidi sono ormai istantanei e per questo molto utili, come ha dimostrato Final Fantasy VII Rebirth in un recente video.