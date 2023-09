Qualcuno sta già lavorando alla "remastered" di Starfield

Starfield è disponibile da alcuni giorni, ma a quanto pare qualcuno sta già lavorando duramente per renderlo ancora più bello da vedere.

Il titolo Bethesda, giocabile anche su Xbox Series S (che trovate su Amazon), è infatti graficamente molto buono, anche se certamente migliorabile.

Del resto, di recente vi abbiamo spiegato come giocare Starfield anche sulla vostra ASUS ROG Ally, con le impostazioni grafiche ideali per un'esperienza godibile.

Senza contare che il modder "Epiphany Absolute" ha rilasciato il primo pacchetto di texture AI-upscaled 4K per Starfield, con una dimensione di circa 13 GB.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, il modder "Halk Hogan PL" ha annunciato di essere attualmente al lavoro su un HD Reworked Texture Pack per Starfield.

Per mostrare alcune delle nuove texture migliorate, il modder ha condiviso il video di confronto che trovate poco sotto.

Come potete vedere coi vostri occhi, le nuove texture del progetto Starfield HD Reworked sono incredibili.

Queste sono di gran lunga superiori alle texture vanilla tanto che in molti non vedono l'ora di mettere le mani su questo pacchetto.

Quindi sì, in soldoni si tratta di una sorta di "remastered" amatoriale del gioco originale e il fatto che sia in lavorazione a pochissimi giorni dal lancio ufficiale del titolo Bethesda, lascia solo immaginare quali prodigi - anche e soprattutto tecnici - potremmo ammirare nel prossimo futuro.

Vero anche che al momento in cui scriviamo il bravissimo Halk Hogan PL sta anche lavorando a Cyberpunk 2077 HD Reworked Project 2.0, previsto durante il prossimo mese di ottobre. Quindi, nella migliore delle ipotesi, ottimisticamente potremmo vedere la prima versione di Starfield HD Reworked Project solo a novembre o a dicembre, se non nei primi mesi del prossimo anno.

Come sempre, vi terremo aggiornati. Update grafici a parte, non perdetevi anche le nostre guide sul gioco in costante aggiornamento.

Ma non solo: se giocate a Starfield e vi va di "barare" è il momento di una serie di cheat code davvero molto interessanti.