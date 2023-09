Cyberpunk 2077 non ha finito di essere più bello da vedere

Phantom Liberty sarà disponibile su PC, PS5 o Xbox Series X|S il 26 settembre prossimo (incluso un update 2.0 per il gioco base), ma a quanto pare i modder non hanno di certo finito con Cyberpunk 2077.

Nel corso dei mesi il gioco di CD Projekt (che trovate su Amazon) ha spesso ricevuto contenuti dei fan, ma a quanto pare non è finita qui.

Basti pensare che alcune settimane fa qualcuno ha deciso di dare vita a ben tre nuove missioni della trama principale del gioco.

Ora, dopo la mod che vi porta in giro per la città in una caccia al tesoro ispirata ai GDR, i fan di Cyberpunk 2077 stanno per ricevere un'ultima revisione grafica per il loro titolo.

Come riportato anche da GamingBible, una mod gratuita che cambia - in meglio - la grafica di Cyberpunk 2077 sta per ricevere un importante aggiornamento e il risultato lascia a bocca aperta.

Creata dal modder Halk Hogan PL, una mod di revisione grafica chiamata Cyberpunk 2077 HD Reworked Project sta per ricevere un nuovo aggiornamento e mira a cambiare completamente il gioco come lo conosciamo.

Secondo la descrizione, la mod "mira a migliorare la grafica rielaborando gli asset del gioco per ottenere una qualità migliore, preservando lo stile artistico originale e buone prestazioni", e i risultati sembrano eccezionali.

Non solo ripulisce la grafica in modo significativo, ma il tutto revisiona anche completamente le texture, aggiungendo un nuovo livello di dettaglio e di immersione che non si può trovare nel gioco base a causa delle sue limitazioni.

La mod è probabilmente la migliore che Night City abbia mai visto, rendendola essenziale per i fan che desiderano migliorare la grafica del gioco per ottenere la migliore esperienza possibile.

Se ci state facendo un pensierino, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo.

Restando in tema, Cyberpunk 2077 ha da poco ottenuto anche un'altra mod che, grazie alle librerie di OpenAI, rende ancora più fantascientifico il titolo di CD Projekt RED.

Ma non solo: il gioco di CDPR ha ricevuto un'impressionante mod in terza persona che consente di esplorare Night City da una prospettiva completamente nuova.