I giocatori di Mario Kart World hanno individuato quello che definiscono il metodo “ottimale” per sbloccare rapidamente tutti i kart e le moto disponibili nel nuovo racing game per Nintendo Switch 2.

Ma attenzione: non richiede abilità, bensì pazienza. Tanta pazienza. A differenza di Mario Kart 8, questo nuovo capitolo (che trovate su Amazon) abbandona l’antigravità in favore di tecniche di wallride e salti spettacolari, ma mantiene un sistema simile di progressione: raccogliere monete per sbloccare nuovi veicoli.

Ogni 100 monete guadagnate si sblocca un nuovo mezzo, con l’ultimo disponibile dopo averne raccolte 3.000.

Su Reddit, un utente ha condiviso una scoperta curiosa: nella modalità open world, vicino alla zona di Mario Bros. Circuit, c’è un’auto guidata da un PNG che rilascia monete in modo costante.

Seguendo questo veicolo a passo lento per circa 25 minuti, è possibile ottenere tutte le 3.000 monete necessarie senza alcuna fatica.

Il metodo è semplice:

Trovare l’auto che lancia le monete. Procedere lentamente dietro di essa, raccogliendole man mano. Ripetere fino al completamento della soglia.

Non si tratta di un metodo entusiasmante o divertente, ma è sicuramente uno dei più efficienti per chi vuole sbloccare tutto fin da subito senza grindare nelle gare o nelle sfide del gioco.

Naturalmente, esistono opzioni più coinvolgenti per ottenere monete, come esplorare l’open world, dove sono nascosti stack enormi di monete e partecipare alla modalità Coin Runners, pensata proprio per raccogliere quante più monete possibili in uno scenario competitivo.

In conclusione, se volete sbloccare tutto il garage di Mario Kart World senza sforzo, potete scegliere la via lenta ma sicura… anche se potreste addormentarvi nel frattempo.

Oppure, potete godervi l’esperienza e guadagnare monete giocando nel modo classico: correndo, derapando e lanciando gusci come sempre. Nel mentre, avete letto che Mario Kart World ha aumentato il numero massimo di giocatori a ben 24, portando a un'esperienza competitiva online molto più frustrante?