Starfield, ecco i codici cheat per imbrogliare alla grande

Starfield è disponibile ufficialmente da un paio di giorni, ma a quanto pare sono già emersi in rete i cheat code per "imbrogliare" nell'avventura principale.

Il gioco ha comunque una mole di contenuti considerevole.

Ad esempio da poco è emerso che fare sesso nel gioco potrebbe rivelarsi davvero molto utile.

Ora, dopo che qualcuno ha trovato un modo per generare soldi infiniti, è il momento di una serie di cheat code davvero molto interessanti.

Giocare al titolo su personal computer ha quindi anche un altro vantaggio, oltre alla mole di mod disponibili: i codici cheat. Sono infatti già disponibili diversi codici cheat per Starfield e abbiamo i più utili da condividere con voi.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, cinque codici per PC hanno già dimostrato di essere molto più popolari degli altri, quindi vediamo di capire esattamente di cosa si tratta.

Se si usa "ADDITEM (ID ARTICOLO) (VALORE)", si aggiungono al personaggio oggetti specifici. Usando invece "TGM" è possibile attivare la modalità Dio, mentre allo "TIM" permette di attivare la modalità Immortale.

Se siete in difficoltà in un combattimento, "KAH" ucciderà tutti i PNG ostili nell'area circostante. Infine, "RESURRECT" riporterà in vita, forse non a caso, un PNG selezionato.

Dopo che è stato confermato che un celebre trucchetto di Skyrim non funziona in Starfield, sicuramente questi cheat code faranno la gioia di chi non ama perdersi troppo in chiacchiere, e magari non si fa troppi problemi a giocare sporco (anche durante le missioni ambientate nello spazio profondo e su pianeti lontani).

Se invece volete giocare in maniera onesta al nuovo big targato Bethesda, non perdetevi le nostre guide sul gioco in costante aggiornamento.

Lasciando da parte i cheat code, Todd Howard ha da poco difeso l'esclusività del suo ultimo e imponente gioco spaziale.