Prosegue l’iniziativa settimanale dell’Epic Games Store che, come di consueto, propone ogni giovedì un nuovo titolo gratuito per tutti gli utenti iscritti alla piattaforma.

Dopo il gioco offerto attualmente, è stato confermato che a partire da giovedì 19 giugno sarà disponibile in regalo The Operator, che si potrà scaricare gratuitamente per un’intera settimana.

Ricordo che il 12 giugno è stato il turno di un gioco ospedaliero niente male, che potete ancora fare vostro.

Il titolo, un intrigante thriller sviluppato da Bureau 81, potrà essere riscattato senza alcuna spesa fino al 26 giugno. Una volta aggiunto alla libreria Epic Games, resterà vostro per sempre. Di seguito, la descrizione ufficiale:

«Oggi è la sua prima giornata da operatore, quindi smaltisca al più presto la sbornia e aguzzi la mente; ci sono parecchi casi da risolvere. Dovrà aiutare i nostri agenti ad assicurare i malviventi alla giustizia usando l'ingegno e il terminale a sua disposizione. È pronto a rendere il mondo un posto migliore? Benvenuto all'FDI. In quanto operatore, dovrai usare le tue abilità investigative per aiutare i nostri agenti a risolvere crimini misteriosi. Usa il software d'avanguardia dell'agenzia per trovare indizi, risolvere enigmi e scoprire la verità.»

Per riscattarlo, sarà sufficiente effettuare l’accesso al proprio account Epic Games a partire da giovedì e recarsi sulla homepage dello store, dove il titolo sarà ben visibile tra le promozioni settimanali.

The Operator è un’esperienza diversa dal solito: tesa, minimalista ma estremamente efficace nel creare coinvolgimento. Se siete curiosi di provare qualcosa di nuovo, o amate i giochi narrativi a forte impatto emotivo, questa è un’occasione da non perdere.

