Starfield è già diventato più bello da vedere

Da poco ha avuto inizio la fase di Accesso Anticipato di Starfield, il nuovo e imponente gioco sci-fi di Bethesda, sebbene i modder abbiano già avuto modo di metterci sopra le mani.

L'ultimo titolo dai creatori di Skyrim, che potrete giocare anche su Xbox Series S (disponibile su Amazon), starebbe convincendo i più.

Pochi giorni fa, nella nostra recensione del gioco, vi abbiamo raccontato che «l’ambizioso sogno interstellare di Bethesda Game Studios si è trasformato in realtà in tutto quello che era ludicizzabile: non ci sono dubbi che ci passerete un’infinità di ore, e appena spenta la vostra Xbox vi accorgerete subito di volerci tornare per vivere nuove avventure.»

Ora, dopo che il gioco ha già toccato la vetta della classifica dei titoli più venduti su Steam negli USA, è tempo di parlare di ciò che i modder hanno tirato fuori dal cilindro.

Come riportato anche da DSO Gaming, infatti, il modder "Epiphany Absolute" ha rilasciato il primo pacchetto di texture AI-upscaled 4K per Starfield, con una dimensione di circa 13 GB.

Questo pack migliorerà le texture del gioco e siamo certi che molti giocatori PC lo troveranno utile.

Entrando nei dettagli, il modder ha utilizzato tecniche di IA per migliorare le texture vanilla. Per essere più precisi, le texture originali sono state ingrandite di due volte.

Ciò significa che, nella maggior parte dei casi, le texture standard a 2K di Starfield appaiono ora in un glorioso 4K. Ora aspettiamo di vedere quanto tempo ci vorrà prima di ottenere il primo Texture Pack a 8K. Chi è interessato può scaricare il pacchetto da qui.

Inoltre, se proprio volete rendere "next-gen" il gioco, il modder "CnRJay" ha anche rilasciato un altro pacchetto di texture in 4K per Starfield, che rinnova tutti i capelli e le barbe sia per i personaggi che per gli NPC (lo trovate a questo link).

Restando in tema, alcuni giorni fa la media voto di Starfield su Metacritic è arrivata, e non sembra essere per niente male, relativamente a entrambe le versioni del gioco disponibili.

Ma non solo: alcuni fan hanno avuto un piccolo momento di panico quando il titolo non si è avviato allo scadere del conto alla rovescia per l'Accesso Anticipato.