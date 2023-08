PS5, i risultati finanziari rivelano una situazione rosea (ma non per il digitale)

Complice il taglio di prezzo "temporaneo" e la crisi delle scorte ormai alle spalle, PS5 continua a far registrare ottimi numeri.

La console è infatti facilmente acquistabile in vari modi, tra cui Amazon ovviamente, dando modo alla nuova generazione di PlayStation di esplodere definitivamente.

Advertisement

Di recente è stato riportato infatti che le vendite di PS5 nel Regno Unito sono letteralmente schizzate alle stelle.

Del resto, Sony ha da poco annunciato che PlayStation 5 ha finalmente superato 40 milioni di unità vendute nel mondo. A quanto pare, però, i traguardi non sono finiti.

Come riportato anche da Wccftech, i risultati finanziari di Sony per il primo trimestre dell'anno finanziario 2023 rivelano che le vendite di PS5 sono ora pari a 41,7 milioni, grazie ai 3,3 milioni di unità vendute nell'ultimo trimestre.

Si tratta di un notevole miglioramento (37,5%) rispetto ai 2,4 milioni di unità di PS5 vendute nel primo trimestre del 2022.

Anche le vendite di software per PS4 e PS5 sono in aumento nel primo trimestre del 2023. Nel trimestre precedente sono state vendute 56,5 milioni di unità di giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5, con un miglioramento del 19,7% rispetto alla performance del primo trimestre del 2022 (durante il quale sono state vendute 47,2 milioni di unità).

È interessante notare che questo risultato è dovuto in primis ai giochi di terze parti, poiché le vendite di giochi first-party sono state più o meno identiche, con 6,6 milioni di unità.

Gli utenti attivi mensili di PlayStation Network sono stimati a 108 milioni, una cifra superiore a quella del primo trimestre del 2022 (103 milioni). È anche la stessa cifra registrata nel quarto trimestre del 2022.

È inoltre importante sottolineare che la percentuale di download digitali sembra essere leggermente diminuita. Nel primo trimestre del 2022 era del 79%, mentre nel primo trimestre del 2023 è sceso al 72%.

Sony ha infine rivisto al rialzo le precedenti previsioni di Game & Network Services (G&NS) per l'intero anno finanziario 2023, che si concluderà il 31 marzo 2024. La nuova previsione di 4.170 miliardi di yen è superiore di quasi il 7% rispetto alla precedente (3.900 yen).

Restando in tema, da pochi giorni sono ufficialmente disponibili per il download i giochi gratis di PlayStation Plus Essential per il mese di agosto.

Ma non solo: Sony sembra voler puntare tutto sul cloud gaming: su PS5 sono già iniziati i primi test per il lancio di giochi in streaming, anche in 4K.