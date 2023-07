PS5 rivela il numero di unità vendute (e i 40 giochi top)

Attraverso il consueto PlayStation Blog, Sony ha annunciato che PlayStation 5 ha superato 40 milioni di console vendute.

Un successo incoraggiato sia dall'aumento di scorte che dal crescente numero di abbonati a PlayStation Plus (trovate gift card dedicate su Amazon).

«Abbiamo lanciato PlayStation 5 a novembre 2020 e il mondo si trovava in una condizione del tutto diversa rispetto a quando avevamo annunciato la console nel 2019», ha dichiarato il CEO Jim Ryan (via PS Blog).

E ancora: «Nonostante le sfide senza precedenti causate dal COVID, i nostri team e i nostri partner hanno lavorato diligentemente per far arrivare PS5 in tempo. Abbiamo continuato a fronteggiare venti avversi con la pandemia, e ci sono voluti mesi prima che le catene di approvvigionamento si normalizzassero in modo da avere scorte a sufficienza per tenere il passo della domanda.»

«Per più mesi di quanti mi piaccia ricordare, abbiamo continuato a ringraziare la nostra community per la pazienza dimostrata durante la risoluzione di questi problemi. Ma ora l’offerta di PS5 è ben rifornita, e la domanda viene finalmente soddisfatta», ha aggiunto Ryan.

«Dal lancio di PS5, i giocatori hanno goduto di una selezione di fantastici titoli, che dimostrano quanto i videogiochi sappiano essere profondi e creativi come qualsiasi altro mezzo di intrattenimento».

A tale scopo, ecco di seguito 40 giochi che sono stati votati dai giocatori PlayStation.

Restando in tema, PlayStation Plus ha da poco svelato i giochi gratis di agosto 2023, ovvero i titoli che potrete avere gratis su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Giochi che permetteranno al servizio di ottenere sempre più abbonati, come dimostrano gli ultimi dati che raccontano di un record davvero importante per PlayStation Plus.