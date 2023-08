PS5, le vendite schizzano alle stelle (ma c'è un perché)

Da alcuni giorni PS5 ha subito un taglio di prezzo temporeaneo su alcuni mercati europei, ma non in Italia.

La console è infatti facilmente acquistabile in vari modi, tra cui Amazon ovviamente, in modo tale che la nuova generazione di PlayStation entri nel maggior numero di case possibile.

Normale quindi che la piattaforma Sony abbia registrato nuovi picchi di vendite, in un flusso che sembra non voler finire mai.

Come riportato anche da GamesIndustry.biz, sembra proprio che le vendite di PS5 nel Regno Unito siano letteralmente schizzate alle stelle.

Le vendite di PlayStation 5 sono infatti aumentate del 75% in UK la scorsa settimana, come ha rivelato Gfk. In termini di fatturato, PS5 è aumentata del 63% rispetto alla settimana precedente.

Questo risultato fa seguito al primo calo temporaneo dei prezzi della console Sony, con i rivenditori che hanno venduto la console a un prezzo inferiore a 399 sterline.

Altri retailer, come Amazon e GAME, hanno incluso anche un gioco nel pacchetto oltre al calo di prezzo, con titoli come LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Forspoken e Saints Row.

Vale la pena notare che l'attività dei prezzi non ufficiali di PS5 è iniziata a giugno nel Regno Unito: la scorsa settimana il prezzo medio della console è stato di 423 sterline, un valore inferiore solo del 6% rispetto alla settimana precedente, quando era di 451 sterline.

La PS5 standard è la vincitrice, con un aumento delle vendite del 205% in termini di unità e del 162% in termini di fatturato (il prezzo medio di vendita è passato da 491 a 421 sterline). Questa versione della console ha rappresentato il 73% delle vendite.

Il taglio di prezzo ha avuto un ruolo importante, ma GfK afferma che anche i bundle retail non ufficiali con Hogwarts Legacy, LEGO Star Wars e Gran Turismo 7 sono stati molto apprezzati dall'utenza.

Ricordiamo in ogni caso che il taglio di prezzo è temporaneo: la console tornerà infatti al suo costo precedente nel corso del mese.

Restando in tema, Sony ha da poco annunciato che la sua console PlayStation 5 ha finalmente superato 40 milioni di unità vendute nel mondo.

Infine, Da questo momento sono ufficialmente disponibili per il download i giochi gratis di PlayStation Plus Essential per il mese di agosto.