PlayStation Plus, disponibili ora i giochi gratis di agosto

Il mese di agosto inizia con una graditissima sorpresa per i fan iscritti a PlayStation Plus: il servizio in abbonamento di casa Sony ha infatti appena reso disponibili tutti i nuovi giochi gratis per il mese di agosto.

Come gli utenti iscritti a PS Plus sapranno (trovate gift card dedicate su Amazon), gli omaggi mensili vengono rinnovati ogni primo martedì del mese: una data che, per il mese di agosto, coincide proprio con il primo giorno mensile.

Questo ovviamente significa anche che i giochi gratuiti di luglio non sono più disponibili per il download: ci auguriamo dunque che non vi siate dimenticati di riscattarli, altrimenti li avrete persi per sempre.

Da questo momento potete dunque scaricare PGA Tour 2K23, Dreams e Death's Door, senza alcun costo aggiuntivo: basterà infatti assicurarvi di essere iscritti a PlayStation Plus Essential e procedere con il riscatto, per farli vostri per sempre.

Potete seguire questa operazione direttamente da console o, più semplicemente, dirigendovi alle seguenti pagine ufficiali:

Avrete tempo per riscattare questi nuovi grandi omaggi fino a martedì 4 settembre alle ore 11.00: in tale occasione saranno infatti disponibili ulteriori giochi gratis mensili.

Una volta riscattati tutti i giochi gratuiti, potrete scaricarli sulle vostre console tutte le volte che vorrete: vi raccomandiamo dunque di procedere il prima possibile così da non rischiare di dimenticarvene.

Se siete invece iscritti a PS Plus Extra e Premium, vi raccomandiamo di tenere d'occhio la lista dei giochi in uscita: ben 10 titoli importanti stanno per lasciare il catalogo per sempre.

Nella stessa data dovrebbero però essere disponibili tantissimi nuovi omaggi scaricabili, attualmente ancora non annunciati: vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più. Quel che possiamo anticiparvi è che sarà disponibile un attesissimo RPG fin dal suo day-one.