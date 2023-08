PS5 ha iniziato i test per avviare giochi in streaming 4K

Durante le celebrazioni del primo anniversario del nuovo PlayStation Plus, Sony aveva annunciato una promessa importante per i suoi appassionati, annunciando i primi test per avviare i giochi PS5 in streaming.

L'obiettivo era infatti quello di proporre questa funzionalità come vantaggio aggiuntivo per gli utenti iscritti a PS Plus Premium, così da spingere sempre più fan verso l'iscrizione al servizio in abbonamento più costoso proposto su PS5 (la trovate su Amazon).

Sebbene non siano ancora arrivati dettagli sulla data di lancio effettiva, adesso sappiamo che sono in corso test più approfonditi per rendere il debutto dei giochi PS5 in streaming realtà: come riportato da The Verge, alcuni fortunati fan hanno infatti ricevuto un invito esclusivo per poter testare in anteprima tale funzionalità, con tanto di streaming in risoluzione 4K.

Una novità che permetterebbe al servizio in cloud di Sony di compiere perfino un passo in avanti rispetto a quello proposto dalla concorrenza di Xbox, attualmente fermo ancora ai 1080p dopo diversi anni e che, per questo motivo, appare indubbiamente molto ambizioso.

Stando alle segnalazioni ricevute, sembra che abbiano ricevuto l'invito al test esclusivo soltanto alcuni giocatori che già partecipano alla beta di PS5 — che ci ha già svelato una novità per rendere la console più silenziosa all'avvio — e che sono allo stesso tempo iscritti a PlayStation Plus Premium.

Anyone else get invited to try the new #PS5 game cloud streaming preview / beta?



Just got an email inviting me to download the latest beta system software but also to try the ability to stream PS5 games....#PlayStation pic.twitter.com/3KNDYpDXzW — rdmetz (@rdmetz) August 7, 2023

Un'altra novità molto interessante è che i giochi in streaming importeranno automaticamente i vostri salvataggi tramite il cloud: una feature decisamente non scontata, se consideriamo che le prime versioni dello streaming di PS Now non riusciva a fare altrettanto con diversi titoli.

Sembra che i giochi disponibili in test siano stati selezionati dal Catalogo di giochi e dalle versioni in prova esclusive per PS Plus Premium, dunque è presumibile supporre che l'uscita completa ci permetterà di provare potenzialmente tutti i giochi senza alcuna necessità di scaricarli sulla console.

È chiaro che la maggior parte dei titoli inclusi sono in realtà produzioni disponibili anche su PS4 — come vi avevamo raccontato, ci sono pochissimi giochi gratis esclusivi per PS5 — ma è in ogni caso un primo passo importante per il futuro della console next-gen e del suo servizio in abbonamento.