PS Plus Extra e Premium, 17 giochi gratis verranno rimossi

PlayStation Plus Extra e Premium dà e PlayStation Plus Extra e Premium toglie, con 17 giochi gratis che verranno rimossi a partire dal prossimo mese.

Le versioni più corpose dell'abbonamento di PlayStation, che potete scoprire anche tramite Amazon, in particolare sono tra quelle che hanno un turnover più serrato.

Tanto che a volte i giochi scompaiono anche nel nulla senza preavviso, costringendo PlayStation a fare finta di niente mentre i giocatori si interrogano.

Questo mese sono arrivati tantissimi giochi gratis, come sempre, su PS4 e PS5, che comprendono anche i classici delle vecchie generazioni di PlayStation.

Ma anche alla fine di questo mese dovrete stare molto attenti ai giochi che spariranno dal catalogo, perché non saranno nemmeno pochi.

Come riporta Pushsquare sono ben 17 i titoli che avrete ancora poco tempo per giocare gratis.

Ecco i titoli in questione:

Descenders (PS4)

Party Hard (PS4)

9 Monkeys of Shaolin (PS4)

Ash of Gods: Redemption (PS4)

Fire Pro Wrestling World (PS4)

Black Mirror (PS4)

Wytchwood (PS5, PS4)

John Wick Hex (PS4)

KeyWe (PS5, PS4)

No Straight Roads (PS4)

Defense Grid 2 (PS4)

Joe Dever's Lone Wolf (PS4)

Agents of Mayhem (PS4)

Gods Will Fall (PS4)

Red Faction (PS4)

Red Faction II (PS4)

Redeemer: Enhanced Edition (PS4)

Se avevate in mente di giocare qualcuno di questi titoli, sappiate che avrete tempo fino al 20 giugno 2023 per farlo, prima che vengano rimossi per sempre.

Sicuramente non mancano i giochi gratis, va detto, perché PlayStation Plus offre comunque un catalogo interessante in continuo aggiornamento.

Gli addii sono ovviamente cosa di tutti i mesi anche dall'altra parte della barricata, con Xbox Game Pass che a giugno perderà il suo elenco di giochi gratis.

Ma quelli che arrivano sono decisamente importanti, come il gioco di calcio più importante di sempre che è disponibile da oggi.