PlayStation Plus, dietrofront di Sony? Un nuovo gioco gratis è scomparso

Come da programma, Sony ha ufficialmente annunciato nel corso della scorsa giornata tutti i nuovi giochi gratis in arrivo nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium: una lista particolarmente corposa, che include ben 23 titoli.

O meglio, forse dovremmo dire "includeva": pare infatti che Sony abbia deciso di fare clamorosamente marcia indietro, rimuovendo uno dei giochi gratis precedentemente annunciati per PS Plus Extra (trovate gift card dedicate su Amazon).

La lista completa di titoli gratuiti — che vi avevamo segnalato anche nella nostra news dedicata — includeva tra i numerosi giochi scaricabili anche Story of Seasons Friends of Mineral Town, un adorabile e rilassante simulatore di vita in cui gestire la propria fattoria.

Ebbene, come segnalato da Push Square, pare che questo omaggio sia stato rimosso senza alcun preavviso: consultando il blog ufficiale PlayStation non è infatti più possibile trovare alcuna menzione di questo gioco gratuito.

Evidentemente, potrebbe essersi trattato di un errore di comunicazione da parte di Sony, anche se non è chiaro come sia stata possibile una svista del genere.

Non ci aiuta neanche la totale assenza di aggiornamenti ufficiali da parte di Sony, dato che il post è stato modificato senza fare alcuna menzione di questa rimozione improvvisa.

Curiosamente, non è la prima volta che Sony annuncia erroneamente giochi gratis su PlayStation Plus Extra e Premium: già all'inizio dell'anno era accaduto un caso simile con Sayonara Wild Hearts e un'ipotetica versione PS5 di Just Cause 4.

Insomma, a meno che non arrivino eventuali smentite nelle prossime ore, gli utenti iscritti a Premium dovrebbero poter scaricare "solo" 22 giochi gratuiti e non più 23: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine se dovessimo scoprire novità sulla vicenda.

Nel frattempo, cogliamo l'occasione per ricordarvi di riscattare i giochi gratis mensili di PS Plus Essential, qualora non lo aveste già fatto.

Nelle scorse giornate è stata invece ufficialmente rimossa la PS Plus Collection, che offriva agli utenti PS5 ben 19 giochi gratis particolarmente importanti. Tuttavia, se li avevate già riscattati, potrete ancora continuare a giocarci con il servizio in abbonamento.