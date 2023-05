Xbox Game Pass, 5 giochi gratis saranno rimossi il 31 maggio

Durante la giornata odierna, Xbox ha annunciato i giochi che saranno resi disponibili nella seconda metà del mese di maggio sul catalogo di Game Pass, sebbene presto sarà anche tempo di saluti.

Tutti gli abbonati a Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) potranno chiudere il mese con una serie di giochi davvero molto interessanti.

Il catalogo di arricchirà infatti molto presto di altri sette giochi, per un fine maggio davvero niente male, nonostante tutto.

Senza contare che proprio durante la giornata di oggi è stato anche il turno di FIFA 23, disponibile anche per gli utenti EA Play.

Ora, come riportato via sito ufficiale, sono stati elencati i giochi che diranno addio a Game Pass il 31 maggio prossimo. Tra questi, spiccano senz'altro FIFA 21, Europa Universalis IV e Evil Genius 2: World Domination.

Eccoli, poco più in basso, elencati in ordine alfabetico:

Giochi Game Pass che abbandoneranno il catalogo il 31 maggio

Europa Universalis IV (PC)

Evil Genius 2: World Domination (Cloud, Console e PC)

FIFA 21 (Console e PC) EA Play

Floppy Knights (Cloud, Console e PC)

Lawn Mowing Simulator (Cloud, Console e PC)

Avete quindi all'incirca solo un paio di settimane per poter riscattare i suddetti titoli, i quali verranno poi rimossi dal catalogo Game Pass a tempo indeterminato.

Se avete intenzione di giocarci senza costi aggiuntivi, quindi, sapete benissimo cosa fare.

Vi ricordiamo in ogni caso anche che altri 5 giochi gratis hanno da poco detto addio al servizio nelle scorse ore.

Parlando invece della "concorrenza", da questo momento sono ufficialmente disponibili anche i nuovi giochi gratis sul catalogo PlayStation Plus Extra e Premium del mese di maggio, davvero notevoli.

Per concludere, segnaliamo anche che il nuovo gioco gratis Xbox offerto con Games With Gold è ufficialmente disponibile per il download a partire da adesso.