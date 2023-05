PlayStation Plus, il catalogo giochi gratis di maggio si svela ed è pieno di big

PlayStation Plus Extra e Premium diventano dei cataloghi ancora più importanti, perché sono stati confermati i nuovi giochi gratis di maggio con annessi grandi nomi.

I giochi che sono esclusivi del servizio in abbonamento di PlayStation (trovate una gift card per l’abbonamento su Amazon) che fanno parte di un catalogo accessibile solamente ad alcuni tier.

Questa selezione si accompagna ai classici giochi gratis, quelli che ruotano ogni mese con grande gioia dei giocatori.

Uno dei quali è già un trionfo, con una certa sorpresa anche da parte del team di sviluppo che lo ha annunciato di recente.

Maggio un mese dedicato al recupero di tantissimi big grazie a PlayStation Plus Extra e Premium, a quanto pare, stando alla lista pubblicata dal PlayStation Blog:

Ratchet & Clank: Rift Apart | PS5

Humanity | PS4, PS5

Watch Dogs: Legion | PS4, PS5

Dishonored 2 | PS4

Dishonored: Death of the Outsider | PS4

Sakuna: Of Rice and Ruin | PS4

Tomb Raider: Definitive Edition | PS4

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration | PS4

Shadow of the Tomb Raider | PS4

Bus Simulator 21: Next Stop | PS4, PS5

The Evil Within 2 | PS4

Wolfenstein: Youngblood | PS4

Thymesia | PS5

Rain World | PS4

Lake | PS4, PS5

Conan Exiles | PS4

Rune Factory 4 Special | PS4

Story of Seasons: Friends of Mineral Town | PS4

Soundfall | PS4, PS5

E non mancano, come sempre, le vecchie glorie da recuperare su console attuali:

Syphon Filter: Logan’s Shadow | PS4, PS5

Blade Dancer: Lineage of Light | PS4, PS5

Pursuit Force | PS4, PS5

Ghostbusters: The Video Game Remastered | PS4

Tutti questi titoli saranno disponibili per il download a partire dal 16 maggio prossimo, su PlayStation 4 e PlayStation 5 ovviamente.

Una lista generosa di giochi che arriva anche in un buon momento in generale, perché i numeri di PlayStation Plus stanno crescendo dopo un periodo di flessione verso il basso.