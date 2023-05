PlayStation Plus Premium, disponibile un nuovo gioco gratis in prova

Da adesso gli utenti iscritti a PlayStation Plus Premium potranno approfittare di un nuovo interessante omaggio: è infatti disponibile un nuovo gioco gratis in prova esclusivo, in occasione del lancio avvenuto solo nelle scorse giornate.

Tra i tanti omaggi offerti dal piano più avanzato dell'abbonamento di casa Sony (trovate gift card dedicate su Amazon) vi è infatti la possibilità di provare anche alcune delle più recenti uscite, in questo legate a un lancio avvenuto su PS5.

Si tratta di Weird West Definitive Edition, la nuova edizione del folle western isometrico sviluppato dai co-creatori di Dishonored, adesso in grado di girare in risoluzione 4K a 60FPS.

Non si tratta naturalmente di un gioco gratis completo, a differenza di quanto avvenuto con il servizio "rivale" Xbox Game Pass, ma tramite PlayStation Plus Premium avrete comunque la possibilità di provarlo prima di procedere al suo eventuale acquisto.

Come segnalato da Push Square, il catalogo si è infatti aggiornato con una prova gratuita della durata di due ore: un arco di tempo che dovrebbe rivelarsi sufficiente per testare a fondo tutte le principali funzionalità del titolo.

Potete iniziare la vostra prova gratuita già da questo istante: basterà dirigervi all'apposito catalogo di giochi in prova dalla vostra app dedicata a PlayStation Plus sulle vostre console PS5 e procedere con il download.

In alternativa, potrete completare l'operazione direttamente dal vostro browser, selezionando l'apposita opzione al seguente indirizzo: naturalmente, ricordiamo che sarà necessario essere iscritti a PlayStation Plus Premium per approfittare di questa occasione.

Si tratta indubbiamente di un omaggio che sarà gradito ai giocatori iscritti al servizio in abbonamento, rivelandosi anche un piccolo antipasto in vista dei nuovi giochi gratis in arrivo sul catalogo a maggio.

A tal proposito, segnaliamo che deve esserci stata una piccola svista da parte di Sony: uno dei titoli gratuiti annunciati per il nuovo aggiornamento è stato infatti rimosso dall'elenco senza alcun preavviso.