FIFA 23 è disponibile gratis da oggi su Xbox Game Pass

Da oggi gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate potranno approfittare di un nuovo grande omaggio: FIFA 23 diventerà infatti scaricabile totalmente gratis.

Un'opportunità resa possibile dall'inclusione del catalogo EA Play nel piano definitivo del servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon): in occasione dell'aggiunta dell'ultima simulazione calcistica, anche gli utenti su console Xbox potranno giocarlo senza costi aggiuntivi.

Come vi avevamo già anticipato nella nostra notizia dedicata, l'ultima produzione calcistica di EA Sports sarà dunque ufficialmente disponibile a partire da oggi 16 maggio 2023.

Per il momento non è stata ancora confermata la sua inclusione con la controparte cloud, ma i giocatori su Xbox One, Xbox Series X|S e PC potranno giocarci senza dover pagare un centesimo in più.

Ricordiamo che FIFA 23 è a tutti gli effetti l'ultimo capitolo che sarà realizzato in collaborazione con la federazione calcistica, dato che dalla prossima stagione la serie cambierà nome in EA Sports FC.

Un addio che però si è trasformato in un vero e proprio canto del cigno per il franchise, dato che FIFA 23 si è dimostrato il capitolo di maggior successo di sempre per le simulazioni calcistiche di casa Electronic Arts.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, il download non è stato ancora reso disponibile: Electronic Arts deve infatti ancora aggiungere il titolo alla raccolta EA Play, operazione che dovrebbe essere portata a termine solo nelle prossime ore.

Non dovrebbe dunque mancare molto tempo prima di potervi godere uno dei giochi gratis più attesi dell'anno per gli abbonati, motivo per il quale vi invitiamo a tenere d'occhio le apposite app ufficiali: presto potrete approfittare dell'imminente conclusione delle massime competizioni calcistiche per rivivere grandi imprese con le vostre squadre preferite.

Restiamo in attesa di scoprire quali saranno tutti i nuovi giochi gratis in arrivo su Xbox Game Pass nella seconda metà del mese: vi terremo costantemente aggiornati non appena scopriremo ulteriori novità. Nel frattempo, ricordiamo che 5 giochi gratis sono già pronti a dirci addio.