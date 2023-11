Pro Day Gamestop: una settimana di offerte da non perdere per gli iscritti a GS Pro Club!

Siete membri GameStop Pro? Se la risposta è affermativa, sarete entusiasti di scoprire che dal 30 ottobre al 6 novembre avrete accesso a un catalogo ricco di offerte su centinaia di prodotti, che spaziano dai giochi, agli accessori, al merchandising e molto altro, tutto riservato esclusivamente per voi!

Infatti, i Pro Days rappresentano una settimana di offerte imperdibili: indipendentemente dai vostri interessi o dalle piattaforme di gioco preferite, troverete sicuramente qualcosa che catturerà la vostra attenzione. Il catalogo comprende anche prodotti usati, permettendovi di risparmiare ulteriormente.

Pro Days GameStop, perché approfittarne?

Come anticipato, i Pro Days sono un privilegio per gli iscritti al GS Pro Club, la membership esclusiva di GameStop che offre l'accesso a servizi come anteprime speciali, valutazioni extra sui giochi usati, spedizioni gratuite e, come in questo caso, promozioni esclusive. Se non siete già un membro, potete iscrivervi da questa pagina a soli 24,99€ all'anno; se invece possedete una carta GameStop di Livello 3, potete già entrare nel Pro Club senza costi aggiuntivi.

Se siete già membri del GS Pro Club, non vi resta che esplorare l'ampio catalogo e scoprire ciò che vi interessa. Troverete una vasta gamma di videogiochi, inclusi i titoli recenti per tutte le piattaforme, oltre a carte da gioco, Funko Pop, Blu-Ray, console e molto altro. Questa è l'occasione perfetta non solo per risparmiare sugli articoli che desideravate da tempo, ma anche per anticipare i vostri acquisti dei regali natalizi.

Concludendo, vi invitiamo a visitare la pagina GameStop dedicata ai Pro Days, dove potrete consultare l'intero catalogo e approfittare delle offerte. Vi consigliamo di agire al più presto, dato che le scorte potrebbero esaurirsi in breve tempo.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Vedi le offerte su Gamestop